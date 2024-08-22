https://ria.ru/20240822/naemnik-1967724410.html

Ирландский наемник пропал без вести на Украине

Ирландский наемник пропал без вести на Украине - РИА Новости, 22.08.2024

Ирландский наемник пропал без вести на Украине

Двадцатилетний наемник из Ирландии Алекс Рыжук в рядах ВСУ пропал без вести и, предположительно, мертв, сообщает газета Irish Examiner. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:44

2024-08-22T10:44

2024-08-22T10:44

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Двадцатилетний наемник из Ирландии Алекс Рыжук в рядах ВСУ пропал без вести и, предположительно, мертв, сообщает газета Irish Examiner. По данным газеты, "Рыжук из Южного Дублина, родившийся в семье украинцев", он поехал на Украину, "когда ему исполнилось 18 лет". Издание сообщает, что Рыжук был "недалеко от линии фронта на востоке Украины и пропал без вести несколько недель назад". Как отмечает газета, в ирландском МИД сообщили, что ведомство в курсе этой ситуации. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 из них. Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

https://ria.ru/20240810/naemnik-1965202345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, ирландия, вооруженные силы украины