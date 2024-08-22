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Ирландский наемник пропал без вести на Украине - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/naemnik-1967724410.html
Ирландский наемник пропал без вести на Украине
Ирландский наемник пропал без вести на Украине - РИА Новости, 22.08.2024
Ирландский наемник пропал без вести на Украине
Двадцатилетний наемник из Ирландии Алекс Рыжук в рядах ВСУ пропал без вести и, предположительно, мертв, сообщает газета Irish Examiner. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:44
2024-08-22T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
ирландия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Двадцатилетний наемник из Ирландии Алекс Рыжук в рядах ВСУ пропал без вести и, предположительно, мертв, сообщает газета Irish Examiner. По данным газеты, "Рыжук из Южного Дублина, родившийся в семье украинцев", он поехал на Украину, "когда ему исполнилось 18 лет". Издание сообщает, что Рыжук был "недалеко от линии фронта на востоке Украины и пропал без вести несколько недель назад". Как отмечает газета, в ирландском МИД сообщили, что ведомство в курсе этой ситуации. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 из них. Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
https://ria.ru/20240810/naemnik-1965202345.html
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в мире, украина, россия, ирландия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ирландия, Вооруженные силы Украины
Ирландский наемник пропал без вести на Украине

Irish Examiner: двадцатилетний наемник из Ирландии Алекс Рыжук пропал без вести

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Двадцатилетний наемник из Ирландии Алекс Рыжук в рядах ВСУ пропал без вести и, предположительно, мертв, сообщает газета Irish Examiner.
По данным газеты, "Рыжук из Южного Дублина, родившийся в семье украинцев", он поехал на Украину, "когда ему исполнилось 18 лет".
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Издание сообщает, что Рыжук был "недалеко от линии фронта на востоке Украины и пропал без вести несколько недель назад".
Как отмечает газета, в ирландском МИД сообщили, что ведомство в курсе этой ситуации.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 из них. Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИрландияВооруженные силы Украины
 
 
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