https://ria.ru/20240822/murashko-1967820042.html

В Курской области работают дополнительные бригады медиков из Москвы

В Курской области работают дополнительные бригады медиков из Москвы - РИА Новости, 22.08.2024

В Курской области работают дополнительные бригады медиков из Москвы

Дополнительные бригады медиков из Москвы и Московской области работают в Курской области, всего 321 человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:31

2024-08-22T15:31

2024-08-22T15:31

общество

здоровье - общество

москва

россия

московская область (подмосковье)

михаил мурашко

владимир путин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дополнительные бригады медиков из Москвы и Московской области работают в Курской области, всего 321 человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Дополнительные бригады работают в численности 321 человек, это высококлассные специалисты федеральных центров Москвы и области, и ФМБА", - сказал Мурашко в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

https://ria.ru/20240822/putin-1967807429.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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общество, здоровье - общество, москва, россия, московская область (подмосковье), михаил мурашко, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)