https://ria.ru/20240822/murashko-1967820042.html
В Курской области работают дополнительные бригады медиков из Москвы
В Курской области работают дополнительные бригады медиков из Москвы - РИА Новости, 22.08.2024
В Курской области работают дополнительные бригады медиков из Москвы
Дополнительные бригады медиков из Москвы и Московской области работают в Курской области, всего 321 человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:31
2024-08-22T15:31
2024-08-22T15:31
общество
здоровье - общество
москва
россия
московская область (подмосковье)
михаил мурашко
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569478119_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c5cbe016b4b7d57f156c5e3d8491249d.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дополнительные бригады медиков из Москвы и Московской области работают в Курской области, всего 321 человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Дополнительные бригады работают в численности 321 человек, это высококлассные специалисты федеральных центров Москвы и области, и ФМБА", - сказал Мурашко в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
https://ria.ru/20240822/putin-1967807429.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569478119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45b08c51dc862efb9b1964d30c57171.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, россия, московская область (подмосковье), михаил мурашко, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Михаил Мурашко, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
В Курской области работают дополнительные бригады медиков из Москвы
Мурашко: в Курской области работают допбригады медиков из Москвы и Подмосковья