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В Курской области работают дополнительные бригады медиков из Москвы - РИА Новости, 22.08.2024
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15:31 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/murashko-1967820042.html
В Курской области работают дополнительные бригады медиков из Москвы
В Курской области работают дополнительные бригады медиков из Москвы - РИА Новости, 22.08.2024
В Курской области работают дополнительные бригады медиков из Москвы
Дополнительные бригады медиков из Москвы и Московской области работают в Курской области, всего 321 человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:31
2024-08-22T15:31
общество
здоровье - общество
москва
россия
московская область (подмосковье)
михаил мурашко
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дополнительные бригады медиков из Москвы и Московской области работают в Курской области, всего 321 человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Дополнительные бригады работают в численности 321 человек, это высококлассные специалисты федеральных центров Москвы и области, и ФМБА", - сказал Мурашко в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
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москва
россия
московская область (подмосковье)
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общество, здоровье - общество, москва, россия, московская область (подмосковье), михаил мурашко, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Михаил Мурашко, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
В Курской области работают дополнительные бригады медиков из Москвы

Мурашко: в Курской области работают допбригады медиков из Москвы и Подмосковья

© РИА Новости / Александр КряжевЧемодан с лекарственными средствами в руках у врача
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дополнительные бригады медиков из Москвы и Московской области работают в Курской области, всего 321 человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Дополнительные бригады работают в численности 321 человек, это высококлассные специалисты федеральных центров Москвы и области, и ФМБА", - сказал Мурашко в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Михаил МурашкоВладимир ПутинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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