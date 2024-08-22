https://ria.ru/20240822/most-1967879087.html
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 1,4 тысяч машин
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 1,4 тысяч машин - РИА Новости, 22.08.2024
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 1,4 тысяч машин
В очереди перед Крымским мостом с двух сторон скопилось около 1,4 тысячи машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:57
2024-08-22T18:57
2024-08-22T18:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. В очереди перед Крымским мостом с двух сторон скопилось около 1,4 тысячи машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении. Движение по Крымскому мосту дважды перекрывали в четверг. Последний раз ограничение продлилось более часа. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. На автоподходах перед мостом для обеспечения безопасного проезда установлены посты досмотра.
https://ria.ru/20240717/krymskiy_most-1960158887.html
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тамань (станица), керчь, азовское море, общество
Тамань (станица), Керчь, Азовское море, Общество
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 1,4 тысяч машин
В очереди перед Крымским мостом с двух сторон скопилось около 1,4 тысяч машин