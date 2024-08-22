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В аквапарке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар - РИА Новости, 22.08.2024
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11:37 22.08.2024 (обновлено: 14:13 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/moskva-1967743177.html
В аквапарке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар
В аквапарке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар - РИА Новости, 22.08.2024
В аквапарке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар
Пожар произошел в аквапарке "Фэнтази" на юго-востоке Москвы, персонал из здания эвакуировали, сообщила РИА Новости сотрудница водного парка. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:37
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происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожар произошел в аквапарке "Фэнтази" на юго-востоке Москвы, персонал из здания эвакуировали, сообщила РИА Новости сотрудница водного парка. "Аквапарк не работает по техническим причинам, был пожар, персонал был эвакуирован, посетителей тогда еще не было", - рассказали в аквапарке. Как сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России, спасатели ликвидировали пожар на юго-востоке Москвы "Возгорание произошло в трехэтажном здании аквапарка. До прибытия специалистов МЧС России его самостоятельно покинули порядка 100 человек. Благодаря грамотным и слаженным действиям огнеборцев возгорание было оперативно ликвидировано на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что данные о пострадавших не поступали.
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В аквапарке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар

В аквапарке "Фэнтази" на юго-востоке Москвы произошел пожар

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожарные расчеты у аквапарка "Фэнтази" на улице Люблинская в Москве, где произошло возгорание. 22 августа 2024
Пожарные расчеты у аквапарка Фэнтази на улице Люблинская в Москве, где произошло возгорание. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожарные расчеты у аквапарка "Фэнтази" на улице Люблинская в Москве, где произошло возгорание. 22 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожар произошел в аквапарке "Фэнтази" на юго-востоке Москвы, персонал из здания эвакуировали, сообщила РИА Новости сотрудница водного парка.
«
"Аквапарк не работает по техническим причинам, был пожар, персонал был эвакуирован, посетителей тогда еще не было", - рассказали в аквапарке.
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Как сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России, спасатели ликвидировали пожар на юго-востоке Москвы
"Возгорание произошло в трехэтажном здании аквапарка. До прибытия специалистов МЧС России его самостоятельно покинули порядка 100 человек. Благодаря грамотным и слаженным действиям огнеборцев возгорание было оперативно ликвидировано на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что данные о пострадавших не поступали.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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