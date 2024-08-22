https://ria.ru/20240822/moskva-1967743177.html

В аквапарке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар

В аквапарке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар - РИА Новости, 22.08.2024

В аквапарке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар

Пожар произошел в аквапарке "Фэнтази" на юго-востоке Москвы, персонал из здания эвакуировали, сообщила РИА Новости сотрудница водного парка. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:37

2024-08-22T11:37

2024-08-22T14:13

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожар произошел в аквапарке "Фэнтази" на юго-востоке Москвы, персонал из здания эвакуировали, сообщила РИА Новости сотрудница водного парка. "Аквапарк не работает по техническим причинам, был пожар, персонал был эвакуирован, посетителей тогда еще не было", - рассказали в аквапарке. Как сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России, спасатели ликвидировали пожар на юго-востоке Москвы "Возгорание произошло в трехэтажном здании аквапарка. До прибытия специалистов МЧС России его самостоятельно покинули порядка 100 человек. Благодаря грамотным и слаженным действиям огнеборцев возгорание было оперативно ликвидировано на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что данные о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20231121/pozhar-1910904450.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)