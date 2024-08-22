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Москалькова назвала изменение Латвией условий продления ВНЖ актом русофобии
Москалькова назвала изменение Латвией условий продления ВНЖ актом русофобии - РИА Новости, 22.08.2024
Москалькова назвала изменение Латвией условий продления ВНЖ актом русофобии
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала актом русофобии и травлей изменение Латвией условия продления вида на РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:57
2024-08-22T15:57
2024-08-22T15:57
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала актом русофобии и травлей изменение Латвией условия продления вида на жительство для русскоязычных жителей. "Очередной акт русофобии: Латвия меняет условия продления вида на жительство, пытается выдворить русскоязычных жителей из страны. Теперь для продления ВНЖ россияне должны подтвердить знание латышского языка и заполнить анкету о своем отношении к СВО и возвращению Крыма в Россию. Это, по сути, травля", - заявила Москалькова.
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россия, латвия, татьяна москалькова, в мире, общество
Россия, Латвия, Татьяна Москалькова, В мире, Общество
Москалькова назвала изменение Латвией условий продления ВНЖ актом русофобии
Москалькова: изменение условий продления ВНЖ Латвией — акт русофобии и травля