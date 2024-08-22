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Морпехи уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области
Морпехи уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Морпехи уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области
Российские морские пехотинцы уничтожили оборонительные позиции украинской армии в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:02
2024-08-22T07:02
2024-08-22T09:19
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КУРСК, 22 авг — РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили оборонительные позиции украинской армии в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Морпехи из 810-й бригады уничтожили наспех сооруженные оборонительные позиции ВСУ в Курской области. Укрепленные позиции были уничтожены вместе с оборонявшимися на них украинскими военными", — сказал собеседник агентства. Видео с захваченным пулеметным гнездом и уничтоженным в нем пулеметным расчетом украинской армии передали в распоряжение РИА Новости. По данным на 21 августа, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Морпехи уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области
Морпехи Черноморского флота уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области