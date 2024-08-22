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Морпехи уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 22.08.2024 (обновлено: 09:19 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/morpekhi-1967696834.html
Морпехи уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области
Морпехи уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Морпехи уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области
Российские морские пехотинцы уничтожили оборонительные позиции украинской армии в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:02
2024-08-22T09:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
нато
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КУРСК, 22 авг — РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили оборонительные позиции украинской армии в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Морпехи из 810-й бригады уничтожили наспех сооруженные оборонительные позиции ВСУ в Курской области. Укрепленные позиции были уничтожены вместе с оборонявшимися на них украинскими военными", — сказал собеседник агентства. Видео с захваченным пулеметным гнездом и уничтоженным в нем пулеметным расчетом украинской армии передали в распоряжение РИА Новости. По данным на 21 августа, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Морпехи уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области

Морпехи Черноморского флота уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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КУРСК, 22 авг — РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили оборонительные позиции украинской армии в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Морпехи из 810-й бригады уничтожили наспех сооруженные оборонительные позиции ВСУ в Курской области. Укрепленные позиции были уничтожены вместе с оборонявшимися на них украинскими военными", — сказал собеседник агентства.
Видео с захваченным пулеметным гнездом и уничтоженным в нем пулеметным расчетом украинской армии передали в распоряжение РИА Новости.
По данным на 21 августа, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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