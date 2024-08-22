Рейтинг@Mail.ru
У "Победы" есть план по дальнейшему участию в выборах, заявила Таубер - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/moldaviya-1967765500.html
У "Победы" есть план по дальнейшему участию в выборах, заявила Таубер
У "Победы" есть план по дальнейшему участию в выборах, заявила Таубер - РИА Новости, 22.08.2024
У "Победы" есть план по дальнейшему участию в выборах, заявила Таубер
Молдавский оппозиционный блок "Победа" подготовил ряд решений по дальнейшему участию в выборах, несмотря на давление властей, заявила РИА Новости один из... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:46
2024-08-22T12:46
в мире
молдавия
марина таубер
василий боля
блок "победа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_084484eddfcaf3014d6471624aa0ea51.jpg
КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" подготовил ряд решений по дальнейшему участию в выборах, несмотря на давление властей, заявила РИА Новости один из лидеров политсилы, депутат парламента Марина Таубер. В четверг Апелляционная палата (АП) Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. "У нас заготовлено не одно решение, как принять участие в выборах и как быть эффективными в этом участии. Мы уверены, что наш кандидат в президенты Василий Боля одержит победу на президентских выборах, и в ближайшие дни мы объявим о том, каким образом он будет баллотироваться", — сказала Таубер. Депутат также подчеркнула важность предстоящего референдума, в котором, по её словам, граждане выразят твёрдое "нет" Евросоюзу. "Конечно же, никто не может помешать огромному количеству граждан принять участие в референдуме и сказать твёрдое "нет" Евросоюзу", — добавила Таубер. Таубер выразила сожаление по поводу того, что судьи приняли во внимание "абсолютно неаргументированные юридические доводы". По её словам, аргументы ЦИК, такие как совпадение названий и наличие международных санкций против неё и её соратников, не выдерживают критики. На заседании 7 августа заместитель председателя ЦИК Павел Постика заявил, что комиссия отклонила заявки блока "Победа" на участие в выборах и референдуме. Он пояснил, что название "Победа-Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав блока. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию блока под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в блоке запрещенной в Молдавии партии "Шор". Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
https://ria.ru/20240822/moldaviya-1967740364.html
https://ria.ru/20240820/shor-1967415390.html
https://ria.ru/20240820/sandu-1967330858.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_d8e955c8ab54b166333f7989eabd7ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, марина таубер, василий боля, блок "победа"
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Василий Боля, Блок "Победа"
У "Победы" есть план по дальнейшему участию в выборах, заявила Таубер

Депутат Таубер: блок "Победа" подготовил ряд решений по участию в выборах

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" подготовил ряд решений по дальнейшему участию в выборах, несмотря на давление властей, заявила РИА Новости один из лидеров политсилы, депутат парламента Марина Таубер.
В четверг Апелляционная палата (АП) Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.
Депутат парламента Республики Молдова Василий Боля - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Кандидат от "Победы" Боля намерен участвовать в выборах президента Молдавии
Вчера, 11:33
"У нас заготовлено не одно решение, как принять участие в выборах и как быть эффективными в этом участии. Мы уверены, что наш кандидат в президенты Василий Боля одержит победу на президентских выборах, и в ближайшие дни мы объявим о том, каким образом он будет баллотироваться", — сказала Таубер.
Депутат также подчеркнула важность предстоящего референдума, в котором, по её словам, граждане выразят твёрдое "нет" Евросоюзу.
"Конечно же, никто не может помешать огромному количеству граждан принять участие в референдуме и сказать твёрдое "нет" Евросоюзу", — добавила Таубер.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Молдаване в России хотят участвовать в выборах президента, заявил Шор
20 августа, 20:28
Таубер выразила сожаление по поводу того, что судьи приняли во внимание "абсолютно неаргументированные юридические доводы". По её словам, аргументы ЦИК, такие как совпадение названий и наличие международных санкций против неё и её соратников, не выдерживают критики.
На заседании 7 августа заместитель председателя ЦИК Павел Постика заявил, что комиссия отклонила заявки блока "Победа" на участие в выборах и референдуме. Он пояснил, что название "Победа-Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав блока. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию блока под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в блоке запрещенной в Молдавии партии "Шор".
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Санду боится провала референдума о евроинтеграции, заявил Додон
20 августа, 14:46
 
В миреМолдавияМарина ТауберВасилий БоляБлок "Победа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала