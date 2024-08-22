У "Победы" есть план по дальнейшему участию в выборах, заявила Таубер
Депутат Таубер: блок "Победа" подготовил ряд решений по участию в выборах
© Sputnik / Родион Прока
Марина Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" подготовил ряд решений по дальнейшему участию в выборах, несмотря на давление властей, заявила РИА Новости один из лидеров политсилы, депутат парламента Марина Таубер.
В четверг Апелляционная палата (АП) Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.
"У нас заготовлено не одно решение, как принять участие в выборах и как быть эффективными в этом участии. Мы уверены, что наш кандидат в президенты Василий Боля одержит победу на президентских выборах, и в ближайшие дни мы объявим о том, каким образом он будет баллотироваться", — сказала Таубер.
Депутат также подчеркнула важность предстоящего референдума, в котором, по её словам, граждане выразят твёрдое "нет" Евросоюзу.
"Конечно же, никто не может помешать огромному количеству граждан принять участие в референдуме и сказать твёрдое "нет" Евросоюзу", — добавила Таубер.
Таубер выразила сожаление по поводу того, что судьи приняли во внимание "абсолютно неаргументированные юридические доводы". По её словам, аргументы ЦИК, такие как совпадение названий и наличие международных санкций против неё и её соратников, не выдерживают критики.
На заседании 7 августа заместитель председателя ЦИК Павел Постика заявил, что комиссия отклонила заявки блока "Победа" на участие в выборах и референдуме. Он пояснил, что название "Победа-Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав блока. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию блока под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в блоке запрещенной в Молдавии партии "Шор".
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
Санду боится провала референдума о евроинтеграции, заявил Додон
20 августа, 14:46