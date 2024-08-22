https://ria.ru/20240822/moldaviya-1967765500.html

У "Победы" есть план по дальнейшему участию в выборах, заявила Таубер

У "Победы" есть план по дальнейшему участию в выборах, заявила Таубер - РИА Новости, 22.08.2024

У "Победы" есть план по дальнейшему участию в выборах, заявила Таубер

Молдавский оппозиционный блок "Победа" подготовил ряд решений по дальнейшему участию в выборах, несмотря на давление властей, заявила РИА Новости один из... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:46

2024-08-22T12:46

2024-08-22T12:46

в мире

молдавия

марина таубер

василий боля

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" подготовил ряд решений по дальнейшему участию в выборах, несмотря на давление властей, заявила РИА Новости один из лидеров политсилы, депутат парламента Марина Таубер. В четверг Апелляционная палата (АП) Кишинева отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. "У нас заготовлено не одно решение, как принять участие в выборах и как быть эффективными в этом участии. Мы уверены, что наш кандидат в президенты Василий Боля одержит победу на президентских выборах, и в ближайшие дни мы объявим о том, каким образом он будет баллотироваться", — сказала Таубер. Депутат также подчеркнула важность предстоящего референдума, в котором, по её словам, граждане выразят твёрдое "нет" Евросоюзу. "Конечно же, никто не может помешать огромному количеству граждан принять участие в референдуме и сказать твёрдое "нет" Евросоюзу", — добавила Таубер. Таубер выразила сожаление по поводу того, что судьи приняли во внимание "абсолютно неаргументированные юридические доводы". По её словам, аргументы ЦИК, такие как совпадение названий и наличие международных санкций против неё и её соратников, не выдерживают критики. На заседании 7 августа заместитель председателя ЦИК Павел Постика заявил, что комиссия отклонила заявки блока "Победа" на участие в выборах и референдуме. Он пояснил, что название "Победа-Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав блока. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию блока под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в блоке запрещенной в Молдавии партии "Шор". Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.

https://ria.ru/20240822/moldaviya-1967740364.html

https://ria.ru/20240820/shor-1967415390.html

https://ria.ru/20240820/sandu-1967330858.html

молдавия

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в мире, молдавия, марина таубер, василий боля, блок "победа"