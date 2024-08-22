https://ria.ru/20240822/moldavija-1967776150.html
В Молдавии назвали отказ допустить "Победу" к выборам бандитским актом
В Молдавии назвали отказ допустить "Победу" к выборам бандитским актом - РИА Новости, 22.08.2024
В Молдавии назвали отказ допустить "Победу" к выборам бандитским актом
Депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер назвала бандитским актом отказ Апелляционной палаты Кишинева... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:24
2024-08-22T13:24
2024-08-22T13:24
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КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер назвала бандитским актом отказ Апелляционной палаты Кишинева допустить политсилу к выборам президента. В четверг Апелляционная палата Кишинева отклонила иск блока "Победа", в котором оппозиционеры требовали аннулировать решение ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Ранее заместитель председателя ЦИК Молдавии Павел Постика заявил на заседании, что комиссия отклонила заявки блока "Победа" на участие в выборах и референдуме. Он пояснил, что название "Победа-Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав блока. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию блока под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в блоке запрещенной в Молдавии партии "Шор". Представители блока обжаловали решение ЦИК в Апелляционной палате. "Апелляционная палата согласилась с решением ЦИК, но мы уже готовы к выборной кампании. Даже бандиты в мантии нам не помешают, а запрет, вынесенный блоку - это бандитский акт. У вице-председателя ЦИК Постики была задача в очередной раз ущемить нас в правах, но таким поведением они делают нам, блоку "Победа" и команде Илона Шора только лучше. Они показывают всем, что очень нас боятся", - сказала Таубер. Депутат выразила сожаление по поводу того, что судьи приняли во внимание абсолютно неаргументированные юридические доводы. По её словам, аргументы ЦИК, такие как совпадение названий блока и партии, входящей в этот блок, не выдерживают критики. Таубер добавила, что действия властей, направленные против "Победы", лишь подтверждают их страх перед оппозицией и усиливают решимость продолжать борьбу. "Каждая несправедливость со стороны судей и прокуроров только подтверждает правоту нашей борьбы. Мы должны спасти нашу страну из лап Майи Санду (президент Молдавии – ред.), партии PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), европейцев и американцев. И мы это сделаем", — заверила Таубер. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.
https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952132459.html
https://ria.ru/20240807/moldaviya-1964734485.html
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду
В Молдавии назвали отказ допустить "Победу" к выборам бандитским актом
Депутат Таубер назвала отказ ЦИК допустить партию к выборам бандитским актом
КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер назвала бандитским актом отказ Апелляционной палаты Кишинева допустить политсилу к выборам президента.
В четверг Апелляционная палата Кишинева отклонила иск блока "Победа", в котором оппозиционеры требовали аннулировать решение ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Ранее заместитель председателя ЦИК Молдавии Павел Постика заявил на заседании, что комиссия отклонила заявки блока "Победа" на участие в выборах и референдуме. Он пояснил, что название "Победа-Виктория" слишком схоже с названием партии "Виктория", входящей в состав блока. По его словам, если партия "Виктория" решит выйти из блока и выступить на выборах самостоятельно, это сделает регистрацию блока под таким названием невозможной. Еще одним аргументом для отказа стало присутствие в блоке запрещенной в Молдавии партии "Шор". Представители блока обжаловали решение ЦИК в Апелляционной палате.
«
"Апелляционная палата согласилась с решением ЦИК, но мы уже готовы к выборной кампании. Даже бандиты в мантии нам не помешают, а запрет, вынесенный блоку - это бандитский акт. У вице-председателя ЦИК Постики была задача в очередной раз ущемить нас в правах, но таким поведением они делают нам, блоку "Победа" и команде Илона Шора только лучше. Они показывают всем, что очень нас боятся", - сказала Таубер.
Депутат выразила сожаление по поводу того, что судьи приняли во внимание абсолютно неаргументированные юридические доводы. По её словам, аргументы ЦИК, такие как совпадение названий блока и партии, входящей в этот блок, не выдерживают критики.
Таубер добавила, что действия властей, направленные против "Победы", лишь подтверждают их страх перед оппозицией и усиливают решимость продолжать борьбу.
"Каждая несправедливость со стороны судей и прокуроров только подтверждает правоту нашей борьбы. Мы должны спасти нашу страну из лап Майи Санду (президент Молдавии – ред.), партии PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), европейцев и американцев. И мы это сделаем", — заверила Таубер.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики возросло до 18.