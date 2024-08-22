Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/moldavija-1967763306.html
В Молдавии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила
В Молдавии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 22.08.2024
В Молдавии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила
Первый за пять лет случай заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:37
2024-08-22T12:37
в мире
молдавия
италия
европа
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Первый за пять лет случай заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. "В Молдавии недавно зарегистрирован случай заражения лихорадкой Западного Нила у 49-летнего мужчины. Отмечаем, что единственный случай заражения этой болезнью зарегистрирован в нашей стране в 2019 году, этот случай стал вторым (спустя пять лет - ред.) ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава в соцсети Facebook*. В ведомстве уточнили, что с 26 по 30 июля этого года мужчина находился в Италии, где его несколько раз кусали комары. Пациент получает медицинскую помощь в больнице, его состояние удовлетворительное. По последним данным Европейского центра по контролю заболеваний (ECDC), в 2024 году в восьми странах Европы, включая Италию, зарегистрировали 69 случаев заражения. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса оказались комары.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html
молдавия
италия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, италия, европа, facebook
В мире, Молдавия, Италия, Европа, Facebook
В Молдавии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила

В Молдавии выявили первый за пять лет случай заражения лихорадкой Западного Нила

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Первый за пять лет случай заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
«
"В Молдавии недавно зарегистрирован случай заражения лихорадкой Западного Нила у 49-летнего мужчины. Отмечаем, что единственный случай заражения этой болезнью зарегистрирован в нашей стране в 2019 году, этот случай стал вторым (спустя пять лет - ред.) ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава в соцсети Facebook*.
В ведомстве уточнили, что с 26 по 30 июля этого года мужчина находился в Италии, где его несколько раз кусали комары. Пациент получает медицинскую помощь в больнице, его состояние удовлетворительное.
По последним данным Европейского центра по контролю заболеваний (ECDC), в 2024 году в восьми странах Европы, включая Италию, зарегистрировали 69 случаев заражения.
Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса оказались комары.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Комар - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
В России зарегистрировали единичные случаи лихорадки Западного Нила
21 июля, 12:38
 
В миреМолдавияИталияЕвропаFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала