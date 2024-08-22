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В Молдавии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила
В Молдавии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 22.08.2024
В Молдавии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила
Первый за пять лет случай заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:37
2024-08-22T12:37
2024-08-22T12:37
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КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Первый за пять лет случай заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. "В Молдавии недавно зарегистрирован случай заражения лихорадкой Западного Нила у 49-летнего мужчины. Отмечаем, что единственный случай заражения этой болезнью зарегистрирован в нашей стране в 2019 году, этот случай стал вторым (спустя пять лет - ред.) ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава в соцсети Facebook*. В ведомстве уточнили, что с 26 по 30 июля этого года мужчина находился в Италии, где его несколько раз кусали комары. Пациент получает медицинскую помощь в больнице, его состояние удовлетворительное. По последним данным Европейского центра по контролю заболеваний (ECDC), в 2024 году в восьми странах Европы, включая Италию, зарегистрировали 69 случаев заражения. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса оказались комары.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, молдавия, италия, европа, facebook
В мире, Молдавия, Италия, Европа, Facebook
В Молдавии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила
В Молдавии выявили первый за пять лет случай заражения лихорадкой Западного Нила