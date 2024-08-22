https://ria.ru/20240822/moldavija-1967763306.html

В Молдавии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила

В Молдавии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 22.08.2024

В Молдавии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила

Первый за пять лет случай заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:37

2024-08-22T12:37

2024-08-22T12:37

в мире

молдавия

италия

европа

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg

КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Первый за пять лет случай заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Молдавии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. "В Молдавии недавно зарегистрирован случай заражения лихорадкой Западного Нила у 49-летнего мужчины. Отмечаем, что единственный случай заражения этой болезнью зарегистрирован в нашей стране в 2019 году, этот случай стал вторым (спустя пять лет - ред.) ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава в соцсети Facebook*. В ведомстве уточнили, что с 26 по 30 июля этого года мужчина находился в Италии, где его несколько раз кусали комары. Пациент получает медицинскую помощь в больнице, его состояние удовлетворительное. По последним данным Европейского центра по контролю заболеваний (ECDC), в 2024 году в восьми странах Европы, включая Италию, зарегистрировали 69 случаев заражения. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса оказались комары.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html

молдавия

италия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, италия, европа, facebook