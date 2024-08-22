https://ria.ru/20240822/minoborony-1967771714.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 22.08.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

ВСУ за сутки потеряли до 765 военнослужащих, РСЗО "Град" и семь полевых складов боеприпасов в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:07

2024-08-22T13:07

2024-08-22T13:22

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 765 военнослужащих, РСЗО "Град" и семь полевых складов боеприпасов в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в четверг Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, четыре пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм гаубицы М198 и М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены семь полевых складов боеприпасов", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)