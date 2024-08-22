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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 22.08.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции
ВСУ за сутки потеряли до 765 военнослужащих, РСЗО "Град" и семь полевых складов боеприпасов в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:07
2024-08-22T13:07
2024-08-22T13:22
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 765 военнослужащих, РСЗО "Град" и семь полевых складов боеприпасов в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в четверг Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, четыре пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм гаубицы М198 и М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены семь полевых складов боеприпасов", - уточнили в министерстве.
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции
Минобороны: ВСУ потеряли до 765 военных в зоне ответственности "Юга"