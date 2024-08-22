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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 22.08.2024
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13:06 22.08.2024 (обновлено: 13:20 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/minoborony-1967771549.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 22.08.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:06
2024-08-22T13:20
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 110-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Розовка, Надия, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка отразила четыре контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады спецназначения "Азов"* и 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ."Потери противника составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 155 мм гаубица М198 производства США, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Минобороны: ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 110-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Розовка, Надия, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, группировка отразила четыре контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады спецназначения "Азов"* и 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.
"Потери противника составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 155 мм гаубица М198 производства США, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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