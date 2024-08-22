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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.08.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки нанесли поражение формированиям трех украинских бригад в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:04
2024-08-22T13:04
2024-08-22T13:19
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки нанесли поражение формированиям трех украинских бригад в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск в Харьковской области, ВСУ потеряли до 80 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - отмечает Минобороны РФ.
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харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 80 военнослужащих в Харьковской области
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки нанесли поражение формированиям трех украинских бригад в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск в Харьковской области, ВСУ потеряли до 80 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - отмечает Минобороны РФ.