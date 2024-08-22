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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.08.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки нанесли поражение формированиям трех украинских бригад в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:04

2024-08-22T13:04

2024-08-22T13:19

харьковская область

вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки нанесли поражение формированиям трех украинских бригад в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск в Харьковской области, ВСУ потеряли до 80 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)