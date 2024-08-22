https://ria.ru/20240822/minoborony-1967747392.html
Замглавы Минобороны встретился с командующим сухопутными войсками Китая
Замглавы Минобороны встретился с командующим сухопутными войсками Китая - РИА Новости, 22.08.2024
Замглавы Минобороны встретился с командующим сухопутными войсками Китая
Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином и обсудил с ним военное... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:56
2024-08-22T11:56
2024-08-22T14:40
россия
китай
александр фомин
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином и обсудил с ним военное сотрудничество, сообщили в Минобороны России. "Состоялась протокольная встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Цяомином", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе беседы они обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Генерал-полковник Ли Цяомин сейчас находится в России с рабочим визитом по приглашению главнокомандующего Сухопутными войсками России.
https://ria.ru/20240821/diplomatiya-1966985665.html
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китай
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, александр фомин, безопасность
Россия, Китай, Александр Фомин, Безопасность
Замглавы Минобороны встретился с командующим сухопутными войсками Китая
Замминистра обороны Фомин встретился с командующим сухопутными войсками НОАК
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином и обсудил с ним военное сотрудничество, сообщили в Минобороны России.
"Состоялась протокольная встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Цяомином", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы они обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Генерал-полковник Ли Цяомин сейчас находится в России с рабочим визитом по приглашению главнокомандующего Сухопутными войсками России.