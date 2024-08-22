https://ria.ru/20240822/minoborony-1967747392.html

Замглавы Минобороны встретился с командующим сухопутными войсками Китая

Замглавы Минобороны встретился с командующим сухопутными войсками Китая - РИА Новости, 22.08.2024

Замглавы Минобороны встретился с командующим сухопутными войсками Китая

Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином и обсудил с ним военное... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:56

2024-08-22T11:56

2024-08-22T14:40

россия

китай

александр фомин

безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином и обсудил с ним военное сотрудничество, сообщили в Минобороны России. "Состоялась протокольная встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Цяомином", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе беседы они обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Генерал-полковник Ли Цяомин сейчас находится в России с рабочим визитом по приглашению главнокомандующего Сухопутными войсками России.

https://ria.ru/20240821/diplomatiya-1966985665.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, александр фомин, безопасность