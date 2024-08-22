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Замглавы Минобороны встретился с командующим сухопутными войсками Китая - РИА Новости, 22.08.2024
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11:56 22.08.2024 (обновлено: 14:40 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/minoborony-1967747392.html
Замглавы Минобороны встретился с командующим сухопутными войсками Китая
Замглавы Минобороны встретился с командующим сухопутными войсками Китая - РИА Новости, 22.08.2024
Замглавы Минобороны встретился с командующим сухопутными войсками Китая
Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином и обсудил с ним военное... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:56
2024-08-22T14:40
россия
китай
александр фомин
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином и обсудил с ним военное сотрудничество, сообщили в Минобороны России. "Состоялась протокольная встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Цяомином", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе беседы они обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Генерал-полковник Ли Цяомин сейчас находится в России с рабочим визитом по приглашению главнокомандующего Сухопутными войсками России.
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россия, китай, александр фомин, безопасность
Россия, Китай, Александр Фомин, Безопасность
Замглавы Минобороны встретился с командующим сухопутными войсками Китая

Замминистра обороны Фомин встретился с командующим сухопутными войсками НОАК

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин на встрече с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином в Москве. 22 августа 2024
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на встрече с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином в Москве. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на встрече с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином в Москве. 22 августа 2024
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Ли Цяомином и обсудил с ним военное сотрудничество, сообщили в Минобороны России.
"Состоялась протокольная встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Цяомином", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы они обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Генерал-полковник Ли Цяомин сейчас находится в России с рабочим визитом по приглашению главнокомандующего Сухопутными войсками России.
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