https://ria.ru/20240822/melnichenko-1967847163.html

Мельниченко: всероссийский конкурс "Лучший токарь" впервые проходит в Пензе

Мельниченко: всероссийский конкурс "Лучший токарь" впервые проходит в Пензе - РИА Новости, 22.08.2024

Мельниченко: всероссийский конкурс "Лучший токарь" впервые проходит в Пензе

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поприветствовал участников федерального этапа всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:00

2024-08-22T17:00

2024-08-22T17:00

пензенская область

пенза

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поприветствовал участников федерального этапа всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший токарь", который впервые проходит в Пензе. "Сегодня профессия токаря остается основной для нашей промышленности. Конкурс имеет профессиональный отклик, в нем принимают участие лучшие представители профессии из разных регионов. Каждому хочу пожелать успеха, поднять свое мастерство на более высокий уровень. Еще хочу, чтобы пензенский регион остался в вашем сердце... Наш регион впервые принимает конкурс профмастерства такого ранга. Благодарю организационный комитет за оказанное доверие", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона. Профессиональное состязание среди 18 участников из 17 регионов проводится при поддержке Минтруда России на производственной площадке компании "Станкомашстрой". "Токари со всей страны сегодня в Пензе борются за победу в федеральном этапе всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший токарь". Состязание профессионального мастерства проходит на одной из лучших производственных площадок России - на базе компании "Станкомашстрой", являющейся ядром отечественного станкостроительного кластера. Соревнуются участники на новых станках, выпускаемых нашим заводом. Три лучших токаря получат денежные призы, а победитель - еще и станок, на котором выиграет. Это подарок от нашего региона и компании "СтанкоМашСтрой", - написал Мельниченко в Telegram-канале. В пресс-службе уточнили, что три лучших токаря получат денежные призы в один миллион, 500 и 300 тысяч рублей соответственно. "Для практической части конкурсных испытаний предоставлены новые станки классической модели, выпускаемые пензенским станкостроительным заводом... В профессиональном соревновании оцениваются уровень теоретических знаний и навыков конкурсантов, владение передовыми приемами и методами труда, умение использовать инструмент и осуществлять самоконтроль качества при выполнении работы. Оценку ведут центральная конкурсная комиссия и экспертная рабочая группа", - поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20240814/penzf-1966229283.html

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пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пенза, олег мельниченко