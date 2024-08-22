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Мельниченко: всероссийский конкурс "Лучший токарь" впервые проходит в Пензе - РИА Новости, 22.08.2024
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Пензенская область
 
17:00 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/melnichenko-1967847163.html
Мельниченко: всероссийский конкурс "Лучший токарь" впервые проходит в Пензе
Мельниченко: всероссийский конкурс "Лучший токарь" впервые проходит в Пензе - РИА Новости, 22.08.2024
Мельниченко: всероссийский конкурс "Лучший токарь" впервые проходит в Пензе
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поприветствовал участников федерального этапа всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:00
2024-08-22T17:00
пензенская область
пенза
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поприветствовал участников федерального этапа всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший токарь", который впервые проходит в Пензе. "Сегодня профессия токаря остается основной для нашей промышленности. Конкурс имеет профессиональный отклик, в нем принимают участие лучшие представители профессии из разных регионов. Каждому хочу пожелать успеха, поднять свое мастерство на более высокий уровень. Еще хочу, чтобы пензенский регион остался в вашем сердце... Наш регион впервые принимает конкурс профмастерства такого ранга. Благодарю организационный комитет за оказанное доверие", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона. Профессиональное состязание среди 18 участников из 17 регионов проводится при поддержке Минтруда России на производственной площадке компании "Станкомашстрой". "Токари со всей страны сегодня в Пензе борются за победу в федеральном этапе всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший токарь". Состязание профессионального мастерства проходит на одной из лучших производственных площадок России - на базе компании "Станкомашстрой", являющейся ядром отечественного станкостроительного кластера. Соревнуются участники на новых станках, выпускаемых нашим заводом. Три лучших токаря получат денежные призы, а победитель - еще и станок, на котором выиграет. Это подарок от нашего региона и компании "СтанкоМашСтрой", - написал Мельниченко в Telegram-канале. В пресс-службе уточнили, что три лучших токаря получат денежные призы в один миллион, 500 и 300 тысяч рублей соответственно. "Для практической части конкурсных испытаний предоставлены новые станки классической модели, выпускаемые пензенским станкостроительным заводом... В профессиональном соревновании оцениваются уровень теоретических знаний и навыков конкурсантов, владение передовыми приемами и методами труда, умение использовать инструмент и осуществлять самоконтроль качества при выполнении работы. Оценку ведут центральная конкурсная комиссия и экспертная рабочая группа", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20240814/penzf-1966229283.html
https://ria.ru/20240527/biznes-missii-1948728359.html
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пенза, олег мельниченко
Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко

Мельниченко: всероссийский конкурс "Лучший токарь" впервые проходит в Пензе

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Олег Мельниченко
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ПЕНЗА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поприветствовал участников федерального этапа всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший токарь", который впервые проходит в Пензе.
"Сегодня профессия токаря остается основной для нашей промышленности. Конкурс имеет профессиональный отклик, в нем принимают участие лучшие представители профессии из разных регионов. Каждому хочу пожелать успеха, поднять свое мастерство на более высокий уровень. Еще хочу, чтобы пензенский регион остался в вашем сердце... Наш регион впервые принимает конкурс профмастерства такого ранга. Благодарю организационный комитет за оказанное доверие", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
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Профессиональное состязание среди 18 участников из 17 регионов проводится при поддержке Минтруда России на производственной площадке компании "Станкомашстрой".
"Токари со всей страны сегодня в Пензе борются за победу в федеральном этапе всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший токарь". Состязание профессионального мастерства проходит на одной из лучших производственных площадок России - на базе компании "Станкомашстрой", являющейся ядром отечественного станкостроительного кластера. Соревнуются участники на новых станках, выпускаемых нашим заводом. Три лучших токаря получат денежные призы, а победитель - еще и станок, на котором выиграет. Это подарок от нашего региона и компании "СтанкоМашСтрой", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
В пресс-службе уточнили, что три лучших токаря получат денежные призы в один миллион, 500 и 300 тысяч рублей соответственно.
"Для практической части конкурсных испытаний предоставлены новые станки классической модели, выпускаемые пензенским станкостроительным заводом... В профессиональном соревновании оцениваются уровень теоретических знаний и навыков конкурсантов, владение передовыми приемами и методами труда, умение использовать инструмент и осуществлять самоконтроль качества при выполнении работы. Оценку ведут центральная конкурсная комиссия и экспертная рабочая группа", - поясняется в сообщении.
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