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Первого замглавы общества "Знание" наградили медалью ордена - РИА Новости, 22.08.2024
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16:17 22.08.2024
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Первого замглавы общества "Знание" наградили медалью ордена
Первого замглавы общества "Знание" наградили медалью ордена - РИА Новости, 22.08.2024
Первого замглавы общества "Знание" наградили медалью ордена
Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени первого заместителя гендиректора Российского общества... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:17
2024-08-22T16:17
общество
россия
владимир путин
российское общество "знание"
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени первого заместителя гендиректора Российского общества "Знание" Дмитрия Рыбальченко. "За активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... Рыбальченко Дмитрия Владимировича - первого заместителя генерального директора Общероссийской общественно-государстственной просветительской организации "Российское общество "Знание", город Москва", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной и правовой информации.
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общество, россия, владимир путин, российское общество "знание"
Общество, Россия, Владимир Путин, Российское общество "Знание"
Первого замглавы общества "Знание" наградили медалью ордена

Первого замглавы "Знания" наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Мария ДевахинаЗаместитель генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко
Заместитель генерального директора Российского общества Знание Дмитрий Рыбальченко - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени первого заместителя гендиректора Российского общества "Знание" Дмитрия Рыбальченко.
"За активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... Рыбальченко Дмитрия Владимировича - первого заместителя генерального директора Общероссийской общественно-государстственной просветительской организации "Российское общество "Знание", город Москва", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной и правовой информации.
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Путин наградил Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Вчера, 15:46
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинРоссийское общество "Знание"
 
 
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