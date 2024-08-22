https://ria.ru/20240822/mavrikiy-1967724295.html

Полиция Маврикия подтвердила гибель россиянки

Полиция Маврикия подтвердила гибель россиянки - РИА Новости, 22.08.2024

Полиция Маврикия подтвердила гибель россиянки

Гражданка России Залия Шамиголова мертва, правоохранительные органы Маврикия готовы передать тело российским дипломатам, сообщили в четверг РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:40

2024-08-22T10:40

2024-08-22T10:55

маврикий

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967723143_0:310:1920:1390_1920x0_80_0_0_0c2b12b9a83a6f6751127d9c2f95d8c1.jpg

КАИР, 22 авг - РИА Новости. Гражданка России Залия Шамиголова мертва, правоохранительные органы Маврикия готовы передать тело российским дипломатам, сообщили в четверг РИА Новости в Информационном центре полиции Маврикия.В среду в посольстве РФ на Маврикии сообщили РИА Новости, что Шамигулова пропала на острове, а полиция начала следственные и поисковые мероприятия. В посольстве рассказали, что подруга россиянки обратилась в диппредставительство 20 августа и сообщила о ее пропаже 18 августа. Консул посольства в тот же день оперативно связался с полицией, которая подтвердила факт обращения с заявлением о пропаже Шамигуловой."Она умерла, мы не можем дать вам больше информации. Посольство (РФ) должно связаться с нами чтобы забрать тело",- сказали в полиции.

https://ria.ru/20240704/tailand-1957380959.html

маврикий

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

маврикий, россия, в мире