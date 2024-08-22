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Полиция Маврикия подтвердила гибель россиянки - РИА Новости, 22.08.2024
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10:40 22.08.2024 (обновлено: 10:55 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/mavrikiy-1967724295.html
Полиция Маврикия подтвердила гибель россиянки
Полиция Маврикия подтвердила гибель россиянки - РИА Новости, 22.08.2024
Полиция Маврикия подтвердила гибель россиянки
Гражданка России Залия Шамиголова мертва, правоохранительные органы Маврикия готовы передать тело российским дипломатам, сообщили в четверг РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:40
2024-08-22T10:55
маврикий
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Гражданка России Залия Шамиголова мертва, правоохранительные органы Маврикия готовы передать тело российским дипломатам, сообщили в четверг РИА Новости в Информационном центре полиции Маврикия.В среду в посольстве РФ на Маврикии сообщили РИА Новости, что Шамигулова пропала на острове, а полиция начала следственные и поисковые мероприятия. В посольстве рассказали, что подруга россиянки обратилась в диппредставительство 20 августа и сообщила о ее пропаже 18 августа. Консул посольства в тот же день оперативно связался с полицией, которая подтвердила факт обращения с заявлением о пропаже Шамигуловой."Она умерла, мы не можем дать вам больше информации. Посольство (РФ) должно связаться с нами чтобы забрать тело",- сказали в полиции.
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маврикий, россия, в мире
Маврикий, Россия, В мире
Полиция Маврикия подтвердила гибель россиянки

Полиция подтвердила гибель на Маврикии россиянки Залии Шамигуловой

© Фото : Залия Шамигулова/ВКонтактеЗалия Шамигулова
Залия Шамигулова - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Залия Шамигулова/ВКонтакте
Залия Шамигулова. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 22 авг - РИА Новости. Гражданка России Залия Шамиголова мертва, правоохранительные органы Маврикия готовы передать тело российским дипломатам, сообщили в четверг РИА Новости в Информационном центре полиции Маврикия.
В среду в посольстве РФ на Маврикии сообщили РИА Новости, что Шамигулова пропала на острове, а полиция начала следственные и поисковые мероприятия. В посольстве рассказали, что подруга россиянки обратилась в диппредставительство 20 августа и сообщила о ее пропаже 18 августа. Консул посольства в тот же день оперативно связался с полицией, которая подтвердила факт обращения с заявлением о пропаже Шамигуловой.
"Она умерла, мы не можем дать вам больше информации. Посольство (РФ) должно связаться с нами чтобы забрать тело",- сказали в полиции.
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