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В Луганске развернули 30-метровый российский триколор - РИА Новости, 22.08.2024
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16:41 22.08.2024 (обновлено: 17:06 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/lugansk-1967840866.html
В Луганске развернули 30-метровый российский триколор
В Луганске развернули 30-метровый российский триколор - РИА Новости, 22.08.2024
В Луганске развернули 30-метровый российский триколор
Молодежные активисты Луганской Народной Республики развернули 30-метровый российский триколор на главной площади Луганска в честь Дня Государственного флага,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:41
2024-08-22T17:06
россия
луганск
луганская народная республика
молодая гвардия единой россии
день государственного флага россии
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Молодежные активисты Луганской Народной Республики развернули 30-метровый российский триколор на главной площади Луганска в честь Дня Государственного флага, передает корреспондент РИА Новости. День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Как передает корреспондент РИА Новости, в акции приняли участие около 50 представителей молодёжных организаций. Они развернули на главной площади Луганска 30-метровый российский флаг, после чего активисты раздали жителям города ленточки цвета российского триколора. Безопасность на мероприятии обеспечивали сотрудники Военной комендатуры. "Под этим знаменем сейчас бойцы отстаивают честь и интересы нашей с вами страны, под этим знаменем проходят великие дела. Сейчас мы этим мероприятием показываем, что Россия навсегда, Россия своих не бросает, мы — Россия", - сказал журналистам депутат Народного Совета ЛНР, руководитель Луганского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Михаил Голубович. По его словам, флешмоб носит название "Флагом России горжусь".
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россия
луганск
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30-метровый российский триколор на главной площади Луганска
На главной площади Луганска по случаю Дня государственного флага России молодежные активисты развернули 30-метровый российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, луганск, луганская народная республика, молодая гвардия единой россии, день государственного флага россии, происшествия
Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Молодая гвардия Единой России, День Государственного флага России, Происшествия
В Луганске развернули 30-метровый российский триколор

Молодежь ЛНР развернула 30-метровый российский триколор в День флага России

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Молодежные активисты Луганской Народной Республики развернули 30-метровый российский триколор на главной площади Луганска в честь Дня Государственного флага, передает корреспондент РИА Новости.
День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
Как передает корреспондент РИА Новости, в акции приняли участие около 50 представителей молодёжных организаций. Они развернули на главной площади Луганска 30-метровый российский флаг, после чего активисты раздали жителям города ленточки цвета российского триколора. Безопасность на мероприятии обеспечивали сотрудники Военной комендатуры.
«
"Под этим знаменем сейчас бойцы отстаивают честь и интересы нашей с вами страны, под этим знаменем проходят великие дела. Сейчас мы этим мероприятием показываем, что Россия навсегда, Россия своих не бросает, мы — Россия", - сказал журналистам депутат Народного Совета ЛНР, руководитель Луганского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Михаил Голубович.
По его словам, флешмоб носит название "Флагом России горжусь".
Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
На телебашнях в Запорожской и Херсонской областях подняли российский флаг
Вчера, 13:58
 
РоссияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаМолодая гвардия Единой РоссииДень Государственного флага РоссииПроисшествия
 
 
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