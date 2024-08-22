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В Луганске развернули 30-метровый российский триколор
В Луганске развернули 30-метровый российский триколор - РИА Новости, 22.08.2024
В Луганске развернули 30-метровый российский триколор
Молодежные активисты Луганской Народной Республики развернули 30-метровый российский триколор на главной площади Луганска в честь Дня Государственного флага,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:41
2024-08-22T16:41
2024-08-22T17:06
россия
луганск
луганская народная республика
молодая гвардия единой россии
день государственного флага россии
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Молодежные активисты Луганской Народной Республики развернули 30-метровый российский триколор на главной площади Луганска в честь Дня Государственного флага, передает корреспондент РИА Новости. День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Как передает корреспондент РИА Новости, в акции приняли участие около 50 представителей молодёжных организаций. Они развернули на главной площади Луганска 30-метровый российский флаг, после чего активисты раздали жителям города ленточки цвета российского триколора. Безопасность на мероприятии обеспечивали сотрудники Военной комендатуры. "Под этим знаменем сейчас бойцы отстаивают честь и интересы нашей с вами страны, под этим знаменем проходят великие дела. Сейчас мы этим мероприятием показываем, что Россия навсегда, Россия своих не бросает, мы — Россия", - сказал журналистам депутат Народного Совета ЛНР, руководитель Луганского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Михаил Голубович. По его словам, флешмоб носит название "Флагом России горжусь".
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30-метровый российский триколор на главной площади Луганска
На главной площади Луганска по случаю Дня государственного флага России молодежные активисты развернули 30-метровый российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
2024-08-22T16:41
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россия, луганск, луганская народная республика, молодая гвардия единой россии, день государственного флага россии, происшествия
Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Молодая гвардия Единой России, День Государственного флага России, Происшествия
В Луганске развернули 30-метровый российский триколор
Молодежь ЛНР развернула 30-метровый российский триколор в День флага России