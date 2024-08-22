https://ria.ru/20240822/livan-1967700679.html
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы"
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы" - РИА Новости, 22.08.2024
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:58
2024-08-22T07:58
2024-08-22T11:35
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967741276_0:1:1501:845_1920x0_80_0_0_41c53fe760722e74a863e6d4fcce16e1.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Ночью ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в более чем 10 различных районах на юге Ливана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В ЦАХАЛ добавили, что объекты, по которым были нанесены удары, включают склады с оружием, военные сооружения, а также пусковую установку, которую движение "Хезболлах" использовало "для совершения террористических атак против государства Израиль". Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240821/gaza-1967667417.html
https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967741276_186:0:1313:845_1920x0_80_0_0_460067435a631662fda8200cad1b602d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы"
Израиль заявил о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"Ночью ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в более чем 10 различных районах на юге Ливана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В ЦАХАЛ добавили, что объекты, по которым были нанесены удары, включают склады с оружием, военные сооружения, а также пусковую установку, которую движение "Хезболлах" использовало "для совершения террористических атак против государства Израиль".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.