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Армия Израиля заявила о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы" - РИА Новости, 22.08.2024
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07:58 22.08.2024 (обновлено: 11:35 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/livan-1967700679.html
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы"
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы" - РИА Новости, 22.08.2024
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:58
2024-08-22T11:35
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Ночью ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в более чем 10 различных районах на юге Ливана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В ЦАХАЛ добавили, что объекты, по которым были нанесены удары, включают склады с оружием, военные сооружения, а также пусковую установку, которую движение "Хезболлах" использовало "для совершения террористических атак против государства Израиль". Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240821/gaza-1967667417.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы"

Израиль заявил о нанесении ударов по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

© Israel Defense ForcesКадр видео удара армии Израиля на юге Ливана. 22 августа 2024
Кадр видео удара армии Израиля на юге Ливана. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Israel Defense Forces
Кадр видео удара армии Израиля на юге Ливана. 22 августа 2024
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"Ночью ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в более чем 10 различных районах на юге Ливана", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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В ЦАХАЛ добавили, что объекты, по которым были нанесены удары, включают склады с оружием, военные сооружения, а также пусковую установку, которую движение "Хезболлах" использовало "для совершения террористических атак против государства Израиль".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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