https://ria.ru/20240822/latviya-1967695890.html

Посольство в Латвии продолжит помогать соотечественникам, заявили в МИД

Посольство в Латвии продолжит помогать соотечественникам, заявили в МИД - РИА Новости, 22.08.2024

Посольство в Латвии продолжит помогать соотечественникам, заявили в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона для исков о произволе Риги будет и дальше осуществлять сбор... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T06:29

2024-08-22T06:29

2024-08-22T06:32

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мария захарова

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона для исков о произволе Риги будет и дальше осуществлять сбор доказательной базы, в основе которой - письменные заявления соотечественников, пострадавших от этого произвола.В СМИ появились сообщения о том, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму.Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что "посольство России в Латвии продолжит оказывать нашим соотечественникам всю необходимую консульскую и юридическую поддержку"."Одновременно будем и дальше осуществлять сбор доказательной базы, в основе которой - письменные заявления соотечественников, пострадавших от произвола латвийских властей, для подготовки индивидуальных и коллективных исков в местные и международные судебные инстанции", - добавила она."В Риге должны уяснить, что за все варварские действия в отношении русскоязычного населения придется отвечать", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20240822/latviya-1967695423.html

https://ria.ru/20240821/latviya-1967457593.html

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латвия, россия, в мире, рига, мария захарова