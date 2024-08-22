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Посольство в Латвии продолжит помогать соотечественникам, заявили в МИД - РИА Новости, 22.08.2024
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06:29 22.08.2024 (обновлено: 06:32 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/latviya-1967695890.html
Посольство в Латвии продолжит помогать соотечественникам, заявили в МИД
Посольство в Латвии продолжит помогать соотечественникам, заявили в МИД - РИА Новости, 22.08.2024
Посольство в Латвии продолжит помогать соотечественникам, заявили в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона для исков о произволе Риги будет и дальше осуществлять сбор... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T06:29
2024-08-22T06:32
латвия
россия
в мире
рига
мария захарова
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона для исков о произволе Риги будет и дальше осуществлять сбор доказательной базы, в основе которой - письменные заявления соотечественников, пострадавших от этого произвола.В СМИ появились сообщения о том, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму.Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что "посольство России в Латвии продолжит оказывать нашим соотечественникам всю необходимую консульскую и юридическую поддержку"."Одновременно будем и дальше осуществлять сбор доказательной базы, в основе которой - письменные заявления соотечественников, пострадавших от произвола латвийских властей, для подготовки индивидуальных и коллективных исков в местные и международные судебные инстанции", - добавила она."В Риге должны уяснить, что за все варварские действия в отношении русскоязычного населения придется отвечать", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240822/latviya-1967695423.html
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латвия, россия, в мире, рига, мария захарова
Латвия, Россия, В мире, Рига, Мария Захарова
Посольство в Латвии продолжит помогать соотечественникам, заявили в МИД

Захарова: Россия собирает доказательства произволе Риги в отношении россиян

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства России в Риге
Табличка на здании посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Табличка на здании посольства России в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона для исков о произволе Риги будет и дальше осуществлять сбор доказательной базы, в основе которой - письменные заявления соотечественников, пострадавших от этого произвола.
В СМИ появились сообщения о том, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к специальной военной операции и Крыму.
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Вчера, 06:19
Высказываясь по этой теме, Захарова указала, что "посольство России в Латвии продолжит оказывать нашим соотечественникам всю необходимую консульскую и юридическую поддержку".
"Одновременно будем и дальше осуществлять сбор доказательной базы, в основе которой - письменные заявления соотечественников, пострадавших от произвола латвийских властей, для подготовки индивидуальных и коллективных исков в местные и международные судебные инстанции", - добавила она.
"В Риге должны уяснить, что за все варварские действия в отношении русскоязычного населения придется отвечать", - заключила Захарова.
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