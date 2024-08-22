https://ria.ru/20240822/kurskaya-1967799740.html

В Курской области заявили о проблемах с оценкой ущерба от нападения ВСУ

В Курской области заявили о проблемах с оценкой ущерба от нападения ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024

В Курской области заявили о проблемах с оценкой ущерба от нападения ВСУ

Оценка ущерба, причиненного гражданам в Курской области нападением ВСУ, в настоящее время затруднена, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:36

2024-08-22T14:36

2024-08-22T14:36

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Оценка ущерба, причиненного гражданам в Курской области нападением ВСУ, в настоящее время затруднена, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Оценка ущерба, причиненного гражданам, затруднена, в то же время с УВД собираем заявления о транспортных средствах, которые не удалось вывести из отселяемых районов, их регистрация приостановлена", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину на совещании. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240820/opershtab-1967428195.html

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курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, происшествия