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В Курской области заявили о проблемах с оценкой ущерба от нападения ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kurskaya-1967799740.html
В Курской области заявили о проблемах с оценкой ущерба от нападения ВСУ
В Курской области заявили о проблемах с оценкой ущерба от нападения ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
В Курской области заявили о проблемах с оценкой ущерба от нападения ВСУ
Оценка ущерба, причиненного гражданам в Курской области нападением ВСУ, в настоящее время затруднена, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:36
2024-08-22T14:36
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Оценка ущерба, причиненного гражданам в Курской области нападением ВСУ, в настоящее время затруднена, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Оценка ущерба, причиненного гражданам, затруднена, в то же время с УВД собираем заявления о транспортных средствах, которые не удалось вывести из отселяемых районов, их регистрация приостановлена", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину на совещании. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия
курская область
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области заявили о проблемах с оценкой ущерба от нападения ВСУ

Врио главы Курской области Смирнов: оценка ущерба от нападения ВСУ затруднена

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Оценка ущерба, причиненного гражданам в Курской области нападением ВСУ, в настоящее время затруднена, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Оценка ущерба, причиненного гражданам, затруднена, в то же время с УВД собираем заявления о транспортных средствах, которые не удалось вывести из отселяемых районов, их регистрация приостановлена", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину на совещании.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Оперштаб Курской области направил в Минобороны перечень вопросов
20 августа, 22:11
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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