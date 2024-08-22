https://ria.ru/20240822/kurskaya-1967791116.html

За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 4700 военнослужащих

За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 4700 военнослужащих - РИА Новости, 22.08.2024

За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 4700 военнослужащих

Украинские войска, пытающиеся вторгнуться на территорию РФ в Курской области, за все время боевых действий потеряли более 4,7 тысяч военнослужащих, сообщило в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:11

2024-08-22T14:11

2024-08-22T16:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска, пытающиеся вторгнуться на территорию РФ в Курской области, за все время боевых действий потеряли более 4,7 тысяч военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, за это время Киев лишился 148 автомобилей, 32 артиллерийских орудий, пяти установок зенитных ракетных комплексов, десяти пусковых установок РСЗО, в том числе трёх HIMARS и одной MLRS, шести станций радиоэлектронной борьбы, четырёх единиц инженерной техники, в т.ч. двух инженерных машин разграждения и одной установки разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область