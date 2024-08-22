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За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 4700 военнослужащих - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 22.08.2024 (обновлено: 16:39 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/kurskaya-1967791116.html
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 4700 военнослужащих
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 4700 военнослужащих - РИА Новости, 22.08.2024
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 4700 военнослужащих
Украинские войска, пытающиеся вторгнуться на территорию РФ в Курской области, за все время боевых действий потеряли более 4,7 тысяч военнослужащих, сообщило в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:11
2024-08-22T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска, пытающиеся вторгнуться на территорию РФ в Курской области, за все время боевых действий потеряли более 4,7 тысяч военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, за это время Киев лишился 148 автомобилей, 32 артиллерийских орудий, пяти установок зенитных ракетных комплексов, десяти пусковых установок РСЗО, в том числе трёх HIMARS и одной MLRS, шести станций радиоэлектронной борьбы, четырёх единиц инженерной техники, в т.ч. двух инженерных машин разграждения и одной установки разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
За время боев в Курской области ВСУ потеряли более 4700 военнослужащих

МО: за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 4700 военных и 68 танков

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска, пытающиеся вторгнуться на территорию РФ в Курской области, за все время боевых действий потеряли более 4,7 тысяч военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Кроме того, за это время Киев лишился 148 автомобилей, 32 артиллерийских орудий, пяти установок зенитных ракетных комплексов, десяти пусковых установок РСЗО, в том числе трёх HIMARS и одной MLRS, шести станций радиоэлектронной борьбы, четырёх единиц инженерной техники, в т.ч. двух инженерных машин разграждения и одной установки разминирования УР-77.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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