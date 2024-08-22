https://ria.ru/20240822/kurskaya-1967790259.html

Российские военные отразили атаки штурмовых групп около двух курских сел

Российские военные отразили атаки штурмовых групп около двух курских сел - РИА Новости, 22.08.2024

Российские военные отразили атаки штурмовых групп около двух курских сел

Российские военные за сутки отразили атаки украинских штурмовых групп около двух курских сел, сорвали попытки атак в направлении еще пяти, ВСУ потеряли более 45 РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:08

2024-08-22T14:08

2024-08-22T16:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки отразили атаки украинских штурмовых групп около двух курских сел, сорвали попытки атак в направлении еще пяти, ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными, сообщило в четверг в сводке министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное", - говорится в сводке военного ведомства."В результате ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены: танк и 4 боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф