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Российские военные отразили атаки штурмовых групп около двух курских сел - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 22.08.2024 (обновлено: 16:39 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/kurskaya-1967790259.html
Российские военные отразили атаки штурмовых групп около двух курских сел
Российские военные отразили атаки штурмовых групп около двух курских сел - РИА Новости, 22.08.2024
Российские военные отразили атаки штурмовых групп около двух курских сел
Российские военные за сутки отразили атаки украинских штурмовых групп около двух курских сел, сорвали попытки атак в направлении еще пяти, ВСУ потеряли более 45 РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:08
2024-08-22T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки отразили атаки украинских штурмовых групп около двух курских сел, сорвали попытки атак в направлении еще пяти, ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными, сообщило в четверг в сводке министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное", - говорится в сводке военного ведомства."В результате ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены: танк и 4 боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили атаки штурмовых групп около двух курских сел

ВС РФ отразили атаки штурмовиков ВСУ у двух курских сел и сорвали атаки у пяти

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки отразили атаки украинских штурмовых групп около двух курских сел, сорвали попытки атак в направлении еще пяти, ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными, сообщило в четверг в сводке министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное", - говорится в сводке военного ведомства.
"В результате ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены: танк и 4 боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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