https://ria.ru/20240822/kursk-1967714700.html

В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий

В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий - РИА Новости, 22.08.2024

В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий

Установка железобетонных укрытий началась в четверг в Курске и Железногорске в местах массового скопления жителей, оснастить ими планируется и Курчатов, сообщил РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:51

2024-08-22T09:51

2024-08-22T10:09

специальная военная операция на украине

курск

железногорск

курчатов

безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Установка железобетонных укрытий началась в четверг в Курске и Железногорске в местах массового скопления жителей, оснастить ими планируется и Курчатов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий. Решение об установке таких конструкций было принято оперативным штабом. По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий – в местах массового скопления людей. Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре", – написал он.Смирнов отметил, что установка укрытий проводится также в Железногорске, там уже определены места для десяти сооружений."В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время", – добавил глава региона.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/sevastopol-1967029100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курск, железногорск , курчатов, безопасность