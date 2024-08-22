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В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 22.08.2024 (обновлено: 10:09 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/kursk-1967714700.html
В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий
В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий - РИА Новости, 22.08.2024
В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий
Установка железобетонных укрытий началась в четверг в Курске и Железногорске в местах массового скопления жителей, оснастить ими планируется и Курчатов, сообщил РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:51
2024-08-22T10:09
специальная военная операция на украине
курск
железногорск
курчатов
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Установка железобетонных укрытий началась в четверг в Курске и Железногорске в местах массового скопления жителей, оснастить ими планируется и Курчатов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий. Решение об установке таких конструкций было принято оперативным штабом. По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий – в местах массового скопления людей. Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре", – написал он.Смирнов отметил, что установка укрытий проводится также в Железногорске, там уже определены места для десяти сооружений."В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время", – добавил глава региона.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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курск, железногорск , курчатов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курск, Железногорск , Курчатов, Безопасность
В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий

Смирнов: железобетонные укрытия установят в Курске, Железногорске и Курчатове

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramВ Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий
В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Установка железобетонных укрытий началась в четверг в Курске и Железногорске в местах массового скопления жителей, оснастить ими планируется и Курчатов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий. Решение об установке таких конструкций было принято оперативным штабом. По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий – в местах массового скопления людей. Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре", – написал он.
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Смирнов отметил, что установка укрытий проводится также в Железногорске, там уже определены места для десяти сооружений.
"В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время", – добавил глава региона.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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