https://ria.ru/20240822/kurganmashzavod-1967771223.html

В России работают над внедрением мини-дронов в вооружение БМП-3

В России работают над внедрением мини-дронов в вооружение БМП-3 - РИА Новости, 22.08.2024

В России работают над внедрением мини-дронов в вооружение БМП-3

"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") работает над внедрением мини-дронов в состав вооружения БМП-3, сообщил холдинг в своем... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:15

2024-08-22T13:15

2024-08-22T13:22

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

ростех

бмп-3

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") работает над внедрением мини-дронов в состав вооружения БМП-3, сообщил холдинг в своем Telegram-канале. "На текущий момент согласовываются проекты организационных решений и план-график совместных работ по интеграции в боевую машину пехоты БМП-3 мини-БПЛА. Введение дронов в конструкторскую документацию бронетанкового вооружения и техники планируется по результатам проведения типовых испытаний", - говорится в сообщении. Работы по внедрению дронов в состав бронетанкового вооружения и техники сейчас являются одной из задач специалистов АО "СКБМ". БМП-3 предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения и оснащена автоматизированной системой управления огнем.

https://ria.ru/20240405/mashiny-1937954549.html

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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3