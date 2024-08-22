https://ria.ru/20240822/kurganmashzavod-1967771223.html
В России работают над внедрением мини-дронов в вооружение БМП-3
В России работают над внедрением мини-дронов в вооружение БМП-3 - РИА Новости, 22.08.2024
В России работают над внедрением мини-дронов в вооружение БМП-3
"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") работает над внедрением мини-дронов в состав вооружения БМП-3, сообщил холдинг в своем... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:15
2024-08-22T13:15
2024-08-22T13:22
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
бмп-3
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") работает над внедрением мини-дронов в состав вооружения БМП-3, сообщил холдинг в своем Telegram-канале. "На текущий момент согласовываются проекты организационных решений и план-график совместных работ по интеграции в боевую машину пехоты БМП-3 мини-БПЛА. Введение дронов в конструкторскую документацию бронетанкового вооружения и техники планируется по результатам проведения типовых испытаний", - говорится в сообщении. Работы по внедрению дронов в состав бронетанкового вооружения и техники сейчас являются одной из задач специалистов АО "СКБМ". БМП-3 предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения и оснащена автоматизированной системой управления огнем.
https://ria.ru/20240405/mashiny-1937954549.html
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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех, БМП-3
В России работают над внедрением мини-дронов в вооружение БМП-3
"Курганмашзавод" внедряет мини-дроны в вооружение БМП-3