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Украинские власти и полиция уже эвакуировались из Красноармейска, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/krasnoarmeysk-1967835048.html
Украинские власти и полиция уже эвакуировались из Красноармейска, пишут СМИ
Украинские власти и полиция уже эвакуировались из Красноармейска, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024
Украинские власти и полиция уже эвакуировались из Красноармейска, пишут СМИ
Местные правоохранительные органы и администрация уже эвакуировались из подконтрольного ВСУ города Красноармейск (украинское название - Покровск), сообщает... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:19
2024-08-22T16:19
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Местные правоохранительные органы и администрация уже эвакуировались из подконтрольного ВСУ города Красноармейск (украинское название - Покровск), сообщает журнал Economist. Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в городе идёт эвакуация архивов и органов власти Украины. "Местная полиция и администрация выехали. Два супермаркета закрылись, остальные, вероятно, последуют за ними", - пишет издание. Ранее министерство реинтеграции Украины сообщало, что власти проводят принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
https://ria.ru/20240822/dimitrov-1967785081.html
красноармейск
донецкая народная республика
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украина
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красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Украинские власти и полиция уже эвакуировались из Красноармейска, пишут СМИ

Economist: полиция и администрация покинули подконтрольный ВСУ Красноармейск

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Красноармейск
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Красноармейск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Местные правоохранительные органы и администрация уже эвакуировались из подконтрольного ВСУ города Красноармейск (украинское название - Покровск), сообщает журнал Economist.
Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в городе идёт эвакуация архивов и органов власти Украины.
"Местная полиция и администрация выехали. Два супермаркета закрылись, остальные, вероятно, последуют за ними", - пишет издание.
Ранее министерство реинтеграции Украины сообщало, что власти проводят принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
Эвакуация жителей в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Украинские власти призвали жителей Димитрова в ДНР эвакуироваться
Вчера, 13:48
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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