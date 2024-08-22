https://ria.ru/20240822/krasnoarmeysk-1967835048.html

Украинские власти и полиция уже эвакуировались из Красноармейска, пишут СМИ

Украинские власти и полиция уже эвакуировались из Красноармейска, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024

Украинские власти и полиция уже эвакуировались из Красноармейска, пишут СМИ

Местные правоохранительные органы и администрация уже эвакуировались из подконтрольного ВСУ города Красноармейск (украинское название - Покровск), сообщает... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:19

2024-08-22T16:19

2024-08-22T16:19

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100626/82/1006268236_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_0f816be5ac83f4853fd699db78af848f.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Местные правоохранительные органы и администрация уже эвакуировались из подконтрольного ВСУ города Красноармейск (украинское название - Покровск), сообщает журнал Economist. Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в городе идёт эвакуация архивов и органов власти Украины. "Местная полиция и администрация выехали. Два супермаркета закрылись, остальные, вероятно, последуют за ними", - пишет издание. Ранее министерство реинтеграции Украины сообщало, что власти проводят принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.

https://ria.ru/20240822/dimitrov-1967785081.html

красноармейск

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина