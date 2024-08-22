https://ria.ru/20240822/krasnoarmeysk-1967835048.html
Украинские власти и полиция уже эвакуировались из Красноармейска, пишут СМИ
Украинские власти и полиция уже эвакуировались из Красноармейска, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024
Украинские власти и полиция уже эвакуировались из Красноармейска, пишут СМИ
Местные правоохранительные органы и администрация уже эвакуировались из подконтрольного ВСУ города Красноармейск (украинское название - Покровск), сообщает... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:19
2024-08-22T16:19
2024-08-22T16:19
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100626/82/1006268236_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_0f816be5ac83f4853fd699db78af848f.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Местные правоохранительные органы и администрация уже эвакуировались из подконтрольного ВСУ города Красноармейск (украинское название - Покровск), сообщает журнал Economist. Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в городе идёт эвакуация архивов и органов власти Украины. "Местная полиция и администрация выехали. Два супермаркета закрылись, остальные, вероятно, последуют за ними", - пишет издание. Ранее министерство реинтеграции Украины сообщало, что власти проводят принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части ДНР. В частности, это города Красноармейск и Родинское, села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
https://ria.ru/20240822/dimitrov-1967785081.html
красноармейск
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100626/82/1006268236_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_f3e4a32f889d20097d469c7eb8ff381d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Украинские власти и полиция уже эвакуировались из Красноармейска, пишут СМИ
Economist: полиция и администрация покинули подконтрольный ВСУ Красноармейск