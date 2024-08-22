https://ria.ru/20240822/konventsiya-1967734910.html
МИД заявил о дискредитации СЕ рамочной конвенции о защите нацменьшинств
МИД заявил о дискредитации СЕ рамочной конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 22.08.2024
МИД заявил о дискредитации СЕ рамочной конвенции о защите нацменьшинств
Большинство стран-членов Совета Европы дискредитировали рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, попирая не только положения данного договора, но и... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:12
2024-08-22T11:12
2024-08-22T11:14
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россия
совет европы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Большинство стран-членов Совета Европы дискредитировали рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, попирая не только положения данного договора, но и другие международные обязательства в этой сфере, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства."Большинство стран-членов СЕ фактически дискредитировали конвенцию, откровенно игнорируя необходимость ее задействования в качестве инструмента международно-правовой защиты прав русскоязычного населения от грубейших нарушений в странах Прибалтики и на Украине. Будучи ее участниками, они цинично попирают не только положения данного договора, но и другие международные обязательства в этой сфере, с чем мы и будем продолжать бороться", - заявила Захарова.Она также отметила, что выход России из конвенции не помешает системной работе Москвы на профильных международных площадках по защите прав русскоязычных граждан и не нанесёт ущерба соблюдению прав национальных меньшинств на всей территории России.
https://ria.ru/20240814/rossiya-1966159529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет европы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Совет Европы, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил о дискредитации СЕ рамочной конвенции о защите нацменьшинств
Захарова: члены СЕ фактически дискредитировали конвенцию о защите нацменьшинств