https://ria.ru/20240822/konventsiya-1967734910.html

МИД заявил о дискредитации СЕ рамочной конвенции о защите нацменьшинств

МИД заявил о дискредитации СЕ рамочной конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 22.08.2024

МИД заявил о дискредитации СЕ рамочной конвенции о защите нацменьшинств

Большинство стран-членов Совета Европы дискредитировали рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, попирая не только положения данного договора, но и... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:12

2024-08-22T11:12

2024-08-22T11:14

в мире

россия

совет европы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Большинство стран-членов Совета Европы дискредитировали рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, попирая не только положения данного договора, но и другие международные обязательства в этой сфере, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства."Большинство стран-членов СЕ фактически дискредитировали конвенцию, откровенно игнорируя необходимость ее задействования в качестве инструмента международно-правовой защиты прав русскоязычного населения от грубейших нарушений в странах Прибалтики и на Украине. Будучи ее участниками, они цинично попирают не только положения данного договора, но и другие международные обязательства в этой сфере, с чем мы и будем продолжать бороться", - заявила Захарова.Она также отметила, что выход России из конвенции не помешает системной работе Москвы на профильных международных площадках по защите прав русскоязычных граждан и не нанесёт ущерба соблюдению прав национальных меньшинств на всей территории России.

https://ria.ru/20240814/rossiya-1966159529.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, совет европы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)