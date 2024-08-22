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МИД заявил о дискредитации СЕ рамочной конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 22.08.2024
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11:12 22.08.2024 (обновлено: 11:14 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/konventsiya-1967734910.html
МИД заявил о дискредитации СЕ рамочной конвенции о защите нацменьшинств
МИД заявил о дискредитации СЕ рамочной конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 22.08.2024
МИД заявил о дискредитации СЕ рамочной конвенции о защите нацменьшинств
Большинство стран-членов Совета Европы дискредитировали рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, попирая не только положения данного договора, но и... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:12
2024-08-22T11:14
в мире
россия
совет европы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Большинство стран-членов Совета Европы дискредитировали рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, попирая не только положения данного договора, но и другие международные обязательства в этой сфере, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства."Большинство стран-членов СЕ фактически дискредитировали конвенцию, откровенно игнорируя необходимость ее задействования в качестве инструмента международно-правовой защиты прав русскоязычного населения от грубейших нарушений в странах Прибалтики и на Украине. Будучи ее участниками, они цинично попирают не только положения данного договора, но и другие международные обязательства в этой сфере, с чем мы и будем продолжать бороться", - заявила Захарова.Она также отметила, что выход России из конвенции не помешает системной работе Москвы на профильных международных площадках по защите прав русскоязычных граждан и не нанесёт ущерба соблюдению прав национальных меньшинств на всей территории России.
https://ria.ru/20240814/rossiya-1966159529.html
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в мире, россия, совет европы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Совет Европы, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил о дискредитации СЕ рамочной конвенции о защите нацменьшинств

Захарова: члены СЕ фактически дискредитировали конвенцию о защите нацменьшинств

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Большинство стран-членов Совета Европы дискредитировали рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, попирая не только положения данного договора, но и другие международные обязательства в этой сфере, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
"Большинство стран-членов СЕ фактически дискредитировали конвенцию, откровенно игнорируя необходимость ее задействования в качестве инструмента международно-правовой защиты прав русскоязычного населения от грубейших нарушений в странах Прибалтики и на Украине. Будучи ее участниками, они цинично попирают не только положения данного договора, но и другие международные обязательства в этой сфере, с чем мы и будем продолжать бороться", - заявила Захарова.
Она также отметила, что выход России из конвенции не помешает системной работе Москвы на профильных международных площадках по защите прав русскоязычных граждан и не нанесёт ущерба соблюдению прав национальных меньшинств на всей территории России.
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