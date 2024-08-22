https://ria.ru/20240822/kontsert-1967897897.html

На Красной площади начался концерт певца Shaman

На Красной площади начался концерт певца Shaman - РИА Новости, 22.08.2024

На Красной площади начался концерт певца Shaman

Концерт заслуженного артиста РФ Shaman (Ярослав Дронов) в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" начался на Красной площади, передает... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:47

2024-08-22T20:47

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Концерт заслуженного артиста РФ Shaman (Ярослав Дронов) в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" начался на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в РФ отмечается День российского флага. На Красной площади в один из главных праздников страны собрались тысячи людей. Ведущим концерта стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. "Я выйду на сцену с чувством любви к своей стране, к своим близким, к Отечеству. Эту любовь я буду транслировать со сцены. Наши сердца, окрашенные в триколор, будут биться в унисон", - поделился своими ощущениями перед концертом Shaman. В самом сердце столицы артист представит новые песни, специально написанные для программы "Победа!": "Народ", "Я сделан в России", "Отец", "Настоящий мужчина". Прозвучат и золотые хиты - "Встанем", "Я русский", "Моя Россия" и многие другие. В концерте также примут участие народный артист РФ Григорий Лепс, Mia Boyka, Никита Осин и Юта. По словам Shaman, "Победа!" призвана правильным образом настроить общественность и поднять дух российских бойцов. Вся страна будет думать о победе, что приблизит реальную победу, считает артист. Всего у музыканта запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах России, включая города в новых регионах.

https://ria.ru/20240822/shaman-1967797294.html

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День государственного флага в России В России 22 августа – День государственного флага. По традиции города украшены в цвета триколора. По всей стране проходят флешмобы и концерты, в некоторых регионах – автопробеги и спортивные эстафеты. Как отмечают национальный праздник, смотрите на видео. 2024-08-22T20:47 true PT1M41S

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россия, юта, дмитрий губерниев, григорий лепс, общество