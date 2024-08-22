https://ria.ru/20240822/kontsert-1967897897.html
На Красной площади начался концерт певца Shaman
На Красной площади начался концерт певца Shaman - РИА Новости, 22.08.2024
На Красной площади начался концерт певца Shaman
Концерт заслуженного артиста РФ Shaman (Ярослав Дронов) в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" начался на Красной площади, передает... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:47
2024-08-22T20:47
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Концерт заслуженного артиста РФ Shaman (Ярослав Дронов) в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" начался на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в РФ отмечается День российского флага. На Красной площади в один из главных праздников страны собрались тысячи людей. Ведущим концерта стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. "Я выйду на сцену с чувством любви к своей стране, к своим близким, к Отечеству. Эту любовь я буду транслировать со сцены. Наши сердца, окрашенные в триколор, будут биться в унисон", - поделился своими ощущениями перед концертом Shaman. В самом сердце столицы артист представит новые песни, специально написанные для программы "Победа!": "Народ", "Я сделан в России", "Отец", "Настоящий мужчина". Прозвучат и золотые хиты - "Встанем", "Я русский", "Моя Россия" и многие другие. В концерте также примут участие народный артист РФ Григорий Лепс, Mia Boyka, Никита Осин и Юта. По словам Shaman, "Победа!" призвана правильным образом настроить общественность и поднять дух российских бойцов. Вся страна будет думать о победе, что приблизит реальную победу, считает артист. Всего у музыканта запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах России, включая города в новых регионах.
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День государственного флага в России
В России 22 августа – День государственного флага. По традиции города украшены в цвета триколора. По всей стране проходят флешмобы и концерты, в некоторых регионах – автопробеги и спортивные эстафеты. Как отмечают национальный праздник, смотрите на видео.
2024-08-22T20:47
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россия, юта, дмитрий губерниев, григорий лепс, общество
Шоубиз, Россия, Юта, Дмитрий Губерниев, Григорий Лепс, Общество
На Красной площади начался концерт певца Shaman
На Красной площади начался концерт Shaman перед фестивалем "Спасская башня"
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Концерт заслуженного артиста РФ Shaman (Ярослав Дронов) в преддверии военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" начался на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в РФ
отмечается День российского флага. На Красной площади в один из главных праздников страны собрались тысячи людей. Ведущим концерта стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев
.
"Я выйду на сцену с чувством любви к своей стране, к своим близким, к Отечеству. Эту любовь я буду транслировать со сцены. Наши сердца, окрашенные в триколор, будут биться в унисон", - поделился своими ощущениями перед концертом Shaman.
В самом сердце столицы артист представит новые песни, специально написанные для программы "Победа!": "Народ", "Я сделан в России", "Отец", "Настоящий мужчина". Прозвучат и золотые хиты - "Встанем", "Я русский", "Моя Россия" и многие другие.
В концерте также примут участие народный артист РФ Григорий Лепс
, Mia Boyka, Никита Осин и Юта
.
По словам Shaman, "Победа!" призвана правильным образом настроить общественность и поднять дух российских бойцов. Вся страна будет думать о победе, что приблизит реальную победу, считает артист.
Всего у музыканта запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах России, включая города в новых регионах.