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Россия и Китай нарастят сотрудничество в сфере массовых коммуникаций - РИА Новости, 22.08.2024
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12:49 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kommunikatsii-1967766590.html
Россия и Китай нарастят сотрудничество в сфере массовых коммуникаций
Россия и Китай нарастят сотрудничество в сфере массовых коммуникаций - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай нарастят сотрудничество в сфере массовых коммуникаций
Россия и Китай договорились наращивать сотрудничество в области массовых коммуникаций, в том числе в совместном производстве ТВ-программ и аудиовизуального... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:49
2024-08-22T12:49
технологии
россия
китай
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Россия и Китай договорились наращивать сотрудничество в области массовых коммуникаций, в том числе в совместном производстве ТВ-программ и аудиовизуального контента, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств России и Китая. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. В частности, стороны договорились "наращивать взаимодействие в области массовых коммуникаций, в том числе в сфере совместного производства и распространения телевизионных программ и аудиовизуального контента, обмена опытом технологических исследований и разработок, развития новых медиа и видеоигровой индустрии, совместного освещения ключевых событий, взаимной трансляции телеканалов". Также речь идет о взаимодействии в сфере перевода и публикации книг, участии в международных книжных ярмарках, проведении совместных крупных медиамероприятий и всестороннем укреплении профессионального диалога. "Стороны выступают за проведение объективных и беспристрастных репортажей, поддерживают друг друга в рамках мировых и региональных информационных объединений по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в коммюнике. Также Москва и Пекин договорились поощрять организацию обменных кинофестивалей и недель анимационного кино, оказывать содействие совместному кинопроизводству. Отмечено, что китайская сторона поддерживает инициативу России о создании Евразийской киноакадемии и проведении Евразийской кинопремии. Кроме того, правительства двух стран договорились "расширять сотрудничество в области архивов, способствовать реализации совместных проектов, включая проведение историко-документальных выставок, издание сборников архивных документов, обмен опытом работы архивов и архивной информацией, а также выполнению Программы мероприятий профильной подкомиссии на 2021-2025 годы".
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технологии, россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян
Технологии, Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай нарастят сотрудничество в сфере массовых коммуникаций

Россия и Китай расширят производство ТВ-программ и аудиовизуального контента

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Россия и Китай договорились наращивать сотрудничество в области массовых коммуникаций, в том числе в совместном производстве ТВ-программ и аудиовизуального контента, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств России и Китая.
Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Ли Цян уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая
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В частности, стороны договорились "наращивать взаимодействие в области массовых коммуникаций, в том числе в сфере совместного производства и распространения телевизионных программ и аудиовизуального контента, обмена опытом технологических исследований и разработок, развития новых медиа и видеоигровой индустрии, совместного освещения ключевых событий, взаимной трансляции телеканалов".
Также речь идет о взаимодействии в сфере перевода и публикации книг, участии в международных книжных ярмарках, проведении совместных крупных медиамероприятий и всестороннем укреплении профессионального диалога.
"Стороны выступают за проведение объективных и беспристрастных репортажей, поддерживают друг друга в рамках мировых и региональных информационных объединений по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в коммюнике.
Также Москва и Пекин договорились поощрять организацию обменных кинофестивалей и недель анимационного кино, оказывать содействие совместному кинопроизводству. Отмечено, что китайская сторона поддерживает инициативу России о создании Евразийской киноакадемии и проведении Евразийской кинопремии.
Кроме того, правительства двух стран договорились "расширять сотрудничество в области архивов, способствовать реализации совместных проектов, включая проведение историко-документальных выставок, издание сборников архивных документов, обмен опытом работы архивов и архивной информацией, а также выполнению Программы мероприятий профильной подкомиссии на 2021-2025 годы".
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