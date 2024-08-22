https://ria.ru/20240822/komissiya-1967843533.html

Путин изменил состав коллегии Военно-промышленной комиссии

Путин изменил состав коллегии Военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 22.08.2024

Путин изменил состав коллегии Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин включил министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова в состав коллегии... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:45

2024-08-22T16:45

2024-08-22T16:51

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андрей белоусов

антон алиханов

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российский научный фонд

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безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Внести в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ... следующие изменения: а) включить в состав коллегии комиссии следующих лиц: Алиханов А. А. - министр промышленности и торговли РФ; Белоусов А.Р. - министр обороны РФ; Беспалов В.А. - генеральный директор Российского научного фонда; Евтухов В.Л. - начальник Управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса", - говорится в документе.Кроме того, в состав коллегии ВПК вошли замдиректора Росгвардии, главнокомандующий войсками Росгвардии Алексей Кузьменков, замглавы Минфина Алексей Липаев, заместитель секретаря Совбеза РФ Григорий Молчанов.

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россия, андрей белоусов, антон алиханов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), российский научный фонд, владимир путин, безопасность