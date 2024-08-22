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Путин изменил состав коллегии Военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 22.08.2024
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16:45 22.08.2024 (обновлено: 16:51 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/komissiya-1967843533.html
Путин изменил состав коллегии Военно-промышленной комиссии
Путин изменил состав коллегии Военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 22.08.2024
Путин изменил состав коллегии Военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин включил министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова в состав коллегии... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:45
2024-08-22T16:51
россия
андрей белоусов
антон алиханов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
российский научный фонд
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Внести в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ... следующие изменения: а) включить в состав коллегии комиссии следующих лиц: Алиханов А. А. - министр промышленности и торговли РФ; Белоусов А.Р. - министр обороны РФ; Беспалов В.А. - генеральный директор Российского научного фонда; Евтухов В.Л. - начальник Управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса", - говорится в документе.Кроме того, в состав коллегии ВПК вошли замдиректора Росгвардии, главнокомандующий войсками Росгвардии Алексей Кузьменков, замглавы Минфина Алексей Липаев, заместитель секретаря Совбеза РФ Григорий Молчанов.
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россия, андрей белоусов, антон алиханов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), российский научный фонд, владимир путин, безопасность
Россия, Андрей Белоусов, Антон Алиханов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Российский научный фонд, Владимир Путин, Безопасность
Путин изменил состав коллегии Военно-промышленной комиссии

Путин включил Белоусова и Алиханова в коллегию Военно-промышленной комиссии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ... следующие изменения: а) включить в состав коллегии комиссии следующих лиц: Алиханов А. А. - министр промышленности и торговли РФ; Белоусов А.Р. - министр обороны РФ; Беспалов В.А. - генеральный директор Российского научного фонда; Евтухов В.Л. - начальник Управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса", - говорится в документе.
Кроме того, в состав коллегии ВПК вошли замдиректора Росгвардии, главнокомандующий войсками Росгвардии Алексей Кузьменков, замглавы Минфина Алексей Липаев, заместитель секретаря Совбеза РФ Григорий Молчанов.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Белоусов направил телеграммы воинским частям в зоне СВО
Вчера, 00:41
 
РоссияАндрей БелоусовАнтон АлихановФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Российский научный фондВладимир ПутинБезопасность
 
 
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