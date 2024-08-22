https://ria.ru/20240822/kolumbiya-1967694352.html

В Колумбии в конгресс внесли проект о запрете вербовки наемников

В Колумбии в конгресс внесли проект о запрете вербовки наемников - РИА Новости, 22.08.2024

В Колумбии в конгресс внесли проект о запрете вербовки наемников

Правительство Колумбии внесло в конгресс законопроект, препятствующий поиску наемников в этой стране, сообщил глава МИД Луис Хильберто Мурильо. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T06:02

2024-08-22T06:02

2024-08-22T06:02

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Правительство Колумбии внесло в конгресс законопроект, препятствующий поиску наемников в этой стране, сообщил глава МИД Луис Хильберто Мурильо. "То, что мы хотим, это основу, чтобы эта деятельность была запрещена в стране, чтобы группы, которые можно охарактеризовать как наемников, не тренировались, не финансировались, не создавались", - приводит издание слова министра. "В настоящее время не существует такого запрета, поэтому многие сети (по поиску наемников) находят в Колумбии людей, подписывают очень опасные контракты, и люди оказываются в армиях других стран", - добавил глава МИД. По словам Мурильо, известны случаи, когда колумбийцы, оказавшиеся в зоне конфликта, хотят вернуться, но не могут этого сделать, потому что должны выполнить контракт. Кроме того, у правительства Колумбии нет достаточных инструментов, чтобы влиять на страны, где пропадают или погибают наемники. Родственники погибших наемников из Колумбии ранее заявляли РИА Новости, что не могут вернуть тела близких, воевавших на стороне Украины. В начале июня Минобороны России показало видео допроса пленного колумбийского наёмника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего на стороне ВСУ, который заявил, что его украинские кураторы обманом отправили его на линию соприкосновения, хотя обещали, что он будет охранять объект в тылу. По его словам, он приехал на Украину по объявлению в соцсети Tik-Tok, где приглашались наёмники для участия в боевых действий против РФ. Он получил только ускоренную "обычную подготовку на полигоне". Монтилла отметил, что такие иностранцы, как он, приезжают на Украину "как будто во сне", без чёткого понимания, куда они попали, поэтому командованию ВСУ просто их обмануть. Так, по его словам, ему не заплатили даже первую обещанную зарплату.

https://ria.ru/20240710/naemnik-1958648653.html

https://ria.ru/20240218/naemniki-1928044741.html

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