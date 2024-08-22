Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии в конгресс внесли проект о запрете вербовки наемников - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kolumbiya-1967694352.html
В Колумбии в конгресс внесли проект о запрете вербовки наемников
В Колумбии в конгресс внесли проект о запрете вербовки наемников - РИА Новости, 22.08.2024
В Колумбии в конгресс внесли проект о запрете вербовки наемников
Правительство Колумбии внесло в конгресс законопроект, препятствующий поиску наемников в этой стране, сообщил глава МИД Луис Хильберто Мурильо. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T06:02
2024-08-22T06:02
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506041_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1cfe361af4d3f53a1d98a90d77080f88.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Правительство Колумбии внесло в конгресс законопроект, препятствующий поиску наемников в этой стране, сообщил глава МИД Луис Хильберто Мурильо. "То, что мы хотим, это основу, чтобы эта деятельность была запрещена в стране, чтобы группы, которые можно охарактеризовать как наемников, не тренировались, не финансировались, не создавались", - приводит издание слова министра. "В настоящее время не существует такого запрета, поэтому многие сети (по поиску наемников) находят в Колумбии людей, подписывают очень опасные контракты, и люди оказываются в армиях других стран", - добавил глава МИД. По словам Мурильо, известны случаи, когда колумбийцы, оказавшиеся в зоне конфликта, хотят вернуться, но не могут этого сделать, потому что должны выполнить контракт. Кроме того, у правительства Колумбии нет достаточных инструментов, чтобы влиять на страны, где пропадают или погибают наемники. Родственники погибших наемников из Колумбии ранее заявляли РИА Новости, что не могут вернуть тела близких, воевавших на стороне Украины. В начале июня Минобороны России показало видео допроса пленного колумбийского наёмника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего на стороне ВСУ, который заявил, что его украинские кураторы обманом отправили его на линию соприкосновения, хотя обещали, что он будет охранять объект в тылу. По его словам, он приехал на Украину по объявлению в соцсети Tik-Tok, где приглашались наёмники для участия в боевых действий против РФ. Он получил только ускоренную "обычную подготовку на полигоне". Монтилла отметил, что такие иностранцы, как он, приезжают на Украину "как будто во сне", без чёткого понимания, куда они попали, поэтому командованию ВСУ просто их обмануть. Так, по его словам, ему не заплатили даже первую обещанную зарплату.
https://ria.ru/20240710/naemnik-1958648653.html
https://ria.ru/20240218/naemniki-1928044741.html
украина
россия
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5664f657005e03dc894ea354b04b8bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, колумбия
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Колумбия
В Колумбии в конгресс внесли проект о запрете вербовки наемников

Правительство Колумбии внесло в конгресс проект о борьбе с вербовкой наемников

© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг - РИА Новости. Правительство Колумбии внесло в конгресс законопроект, препятствующий поиску наемников в этой стране, сообщил глава МИД Луис Хильберто Мурильо.
"То, что мы хотим, это основу, чтобы эта деятельность была запрещена в стране, чтобы группы, которые можно охарактеризовать как наемников, не тренировались, не финансировались, не создавались", - приводит издание слова министра.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
СМИ: семья погибшего на Украине колумбийца обратилась с просьбой к властям
10 июля, 01:06
"В настоящее время не существует такого запрета, поэтому многие сети (по поиску наемников) находят в Колумбии людей, подписывают очень опасные контракты, и люди оказываются в армиях других стран", - добавил глава МИД.
По словам Мурильо, известны случаи, когда колумбийцы, оказавшиеся в зоне конфликта, хотят вернуться, но не могут этого сделать, потому что должны выполнить контракт. Кроме того, у правительства Колумбии нет достаточных инструментов, чтобы влиять на страны, где пропадают или погибают наемники.
Родственники погибших наемников из Колумбии ранее заявляли РИА Новости, что не могут вернуть тела близких, воевавших на стороне Украины.
В начале июня Минобороны России показало видео допроса пленного колумбийского наёмника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего на стороне ВСУ, который заявил, что его украинские кураторы обманом отправили его на линию соприкосновения, хотя обещали, что он будет охранять объект в тылу.
По его словам, он приехал на Украину по объявлению в соцсети Tik-Tok, где приглашались наёмники для участия в боевых действий против РФ. Он получил только ускоренную "обычную подготовку на полигоне". Монтилла отметил, что такие иностранцы, как он, приезжают на Украину "как будто во сне", без чёткого понимания, куда они попали, поэтому командованию ВСУ просто их обмануть. Так, по его словам, ему не заплатили даже первую обещанную зарплату.
Иностранные наемники на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
В Боготе отреагировали на гибель колумбийских наемников на Украине
18 февраля, 10:33
 
В миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала