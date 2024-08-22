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Россия и Китай договорились укреплять инвестиционное сотрудничество - РИА Новости, 22.08.2024
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10:48 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kitay-1967726052.html
Россия и Китай договорились укреплять инвестиционное сотрудничество
Россия и Китай договорились укреплять инвестиционное сотрудничество - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай договорились укреплять инвестиционное сотрудничество
Важность дальнейшего укрепления инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем в настоящее время возросла, стороны поддерживают наращивание масштабов... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:48
2024-08-22T10:48
экономика
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Важность дальнейшего укрепления инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем в настоящее время возросла, стороны поддерживают наращивание масштабов взаимных капиталовложений, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. "Стороны подчеркивают, что в настоящее время возрастает важность дальнейшего укрепления и поступательного повышения уровня инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем, отмечают позитивные тенденции в данной сфере, поддерживают наращивание масштабов взаимных капиталовложений и реализацию совместных взаимовыгодных проектов", - говорится в документе. Кроме того, стороны приветствуют подписание обновленного плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества и намерены всесторонне содействовать его практической реализации с целью выведения двусторонней кооперации на качественно новый уровень.
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экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай договорились укреплять инвестиционное сотрудничество

Россия и Китай будут наращивать масштабы взаимных капиталовложений

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Важность дальнейшего укрепления инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем в настоящее время возросла, стороны поддерживают наращивание масштабов взаимных капиталовложений, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна.
"Стороны подчеркивают, что в настоящее время возрастает важность дальнейшего укрепления и поступательного повышения уровня инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем, отмечают позитивные тенденции в данной сфере, поддерживают наращивание масштабов взаимных капиталовложений и реализацию совместных взаимовыгодных проектов", - говорится в документе.
Кроме того, стороны приветствуют подписание обновленного плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества и намерены всесторонне содействовать его практической реализации с целью выведения двусторонней кооперации на качественно новый уровень.
Владимир Путин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества между Россией и Китаем
21 августа, 15:09
 
ЭкономикаРоссияКитайМихаил МишустинЛи Цян
 
 
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