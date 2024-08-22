https://ria.ru/20240822/kitay-1967726052.html

Россия и Китай договорились укреплять инвестиционное сотрудничество

Россия и Китай договорились укреплять инвестиционное сотрудничество - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай договорились укреплять инвестиционное сотрудничество

Важность дальнейшего укрепления инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем в настоящее время возросла, стороны поддерживают наращивание масштабов... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:48

2024-08-22T10:48

2024-08-22T10:48

экономика

россия

китай

михаил мишустин

ли цян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Важность дальнейшего укрепления инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем в настоящее время возросла, стороны поддерживают наращивание масштабов взаимных капиталовложений, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. "Стороны подчеркивают, что в настоящее время возрастает важность дальнейшего укрепления и поступательного повышения уровня инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем, отмечают позитивные тенденции в данной сфере, поддерживают наращивание масштабов взаимных капиталовложений и реализацию совместных взаимовыгодных проектов", - говорится в документе. Кроме того, стороны приветствуют подписание обновленного плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества и намерены всесторонне содействовать его практической реализации с целью выведения двусторонней кооперации на качественно новый уровень.

https://ria.ru/20240821/putin-1967568396.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян