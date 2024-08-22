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В Киргизии нашли останки неизвестного науке динозавра - РИА Новости, 22.08.2024
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16:05 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/kirgizija-1967828039.html
В Киргизии нашли останки неизвестного науке динозавра
В Киргизии нашли останки неизвестного науке динозавра - РИА Новости, 22.08.2024
В Киргизии нашли останки неизвестного науке динозавра
Останки неизвестного науке большого хищного динозавра обнаружили ученые из Германии совместно с киргизскими коллегами близ города Таш-Кумыр на юге Киргизии,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:05
2024-08-22T16:05
наука
киргизия
германия
динозавры
палеонтология
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БИШКЕК, 22 авг - РИА Новости. Останки неизвестного науке большого хищного динозавра обнаружили ученые из Германии совместно с киргизскими коллегами близ города Таш-Кумыр на юге Киргизии, сообщает Zoological Journal of the Linnean Society. "Недавние полевые исследования балабансайской свиты позднего Средне-Юрского периода в Кыргызстане позволили обнаружить частичный скелет большого тероподового динозавра", - говорится в статье. Отмечается, что среди обнаруженных находок части скелета двух динозавров: несколько костей черепа, спинные и крестцовые позвонки, фрагменты грудного пояса и передних конечностей, а также почти полный тазовый пояс и задние конечности. По предположению ученых, найденный ящер мог достигать в длину 9 метров. Его назвали Alpkarakush kyrgyzicus в честь мифической "Черной птицы" Алпкаракуш из киргизского фольклора. "Судя по гистологии длинных костей, больший Alpkarakush представляет собой полувзрослую особь, тогда как меньший экземпляр является молодым, что, возможно, указывает на стадное поведение. Филогенетический анализ относит Alpkarakush к синрапторидам (большим хищным динозаврам, - ред.), подчеркивая разнообразие и широкое распространение этой клады (группы организмов- ред.) в Юрском периоде в Азии", - уточняется в публикации.
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наука, киргизия, германия, динозавры, палеонтология
Наука, Киргизия, Германия, динозавры, палеонтология
В Киргизии нашли останки неизвестного науке динозавра

Немецкие ученые обнаружили в Киргизии частичный скелет неизвестного динозавра

© Фото : Zoological Journal of the Linnean SocietyМесто раскопок близ города Таш-Кумыр на юге Киргизии
Место раскопок близ города Таш-Кумыр на юге Киргизии - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Zoological Journal of the Linnean Society
Место раскопок близ города Таш-Кумыр на юге Киргизии
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БИШКЕК, 22 авг - РИА Новости. Останки неизвестного науке большого хищного динозавра обнаружили ученые из Германии совместно с киргизскими коллегами близ города Таш-Кумыр на юге Киргизии, сообщает Zoological Journal of the Linnean Society.
"Недавние полевые исследования балабансайской свиты позднего Средне-Юрского периода в Кыргызстане позволили обнаружить частичный скелет большого тероподового динозавра", - говорится в статье.
© Zoological Journal of the Linnean SocietyРеконструкция облика Alpkarakush kyrgyzicus
Реконструкция облика Alpkarakush kyrgyzicus - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Zoological Journal of the Linnean Society
Реконструкция облика Alpkarakush kyrgyzicus
Отмечается, что среди обнаруженных находок части скелета двух динозавров: несколько костей черепа, спинные и крестцовые позвонки, фрагменты грудного пояса и передних конечностей, а также почти полный тазовый пояс и задние конечности. По предположению ученых, найденный ящер мог достигать в длину 9 метров. Его назвали Alpkarakush kyrgyzicus в честь мифической "Черной птицы" Алпкаракуш из киргизского фольклора.
"Судя по гистологии длинных костей, больший Alpkarakush представляет собой полувзрослую особь, тогда как меньший экземпляр является молодым, что, возможно, указывает на стадное поведение. Филогенетический анализ относит Alpkarakush к синрапторидам (большим хищным динозаврам, - ред.), подчеркивая разнообразие и широкое распространение этой клады (группы организмов- ред.) в Юрском периоде в Азии", - уточняется в публикации.
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Как выяснилось, они выжили. Ученый рассказал о древних обитателях Земли
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НаукаКиргизияГерманиядинозаврыпалеонтология
 
 
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