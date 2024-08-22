https://ria.ru/20240822/kirgizija-1967828039.html

В Киргизии нашли останки неизвестного науке динозавра

В Киргизии нашли останки неизвестного науке динозавра - РИА Новости, 22.08.2024

В Киргизии нашли останки неизвестного науке динозавра

Останки неизвестного науке большого хищного динозавра обнаружили ученые из Германии совместно с киргизскими коллегами близ города Таш-Кумыр на юге Киргизии,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:05

2024-08-22T16:05

2024-08-22T16:05

наука

киргизия

германия

динозавры

палеонтология

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БИШКЕК, 22 авг - РИА Новости. Останки неизвестного науке большого хищного динозавра обнаружили ученые из Германии совместно с киргизскими коллегами близ города Таш-Кумыр на юге Киргизии, сообщает Zoological Journal of the Linnean Society. "Недавние полевые исследования балабансайской свиты позднего Средне-Юрского периода в Кыргызстане позволили обнаружить частичный скелет большого тероподового динозавра", - говорится в статье. Отмечается, что среди обнаруженных находок части скелета двух динозавров: несколько костей черепа, спинные и крестцовые позвонки, фрагменты грудного пояса и передних конечностей, а также почти полный тазовый пояс и задние конечности. По предположению ученых, найденный ящер мог достигать в длину 9 метров. Его назвали Alpkarakush kyrgyzicus в честь мифической "Черной птицы" Алпкаракуш из киргизского фольклора. "Судя по гистологии длинных костей, больший Alpkarakush представляет собой полувзрослую особь, тогда как меньший экземпляр является молодым, что, возможно, указывает на стадное поведение. Филогенетический анализ относит Alpkarakush к синрапторидам (большим хищным динозаврам, - ред.), подчеркивая разнообразие и широкое распространение этой клады (группы организмов- ред.) в Юрском периоде в Азии", - уточняется в публикации.

https://ria.ru/20240310/dinozavry-1931666057.html

киргизия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

наука, киргизия, германия, динозавры, палеонтология