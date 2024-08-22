https://ria.ru/20240822/ivanishvili--1967849641.html
Власти Грузии объяснили усиление безопасности на выступлении Иванишвили
Власти Грузии объяснили усиление безопасности на выступлении Иванишвили - РИА Новости, 22.08.2024
Власти Грузии объяснили усиление безопасности на выступлении Иванишвили
Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе напомнил о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, объясняя... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:08
2024-08-22T17:08
2024-08-22T17:08
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ТБИЛИСИ, 22 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе напомнил о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, объясняя усиленные меры безопасности во время выступления основателя политсилы Бидзины Иванишвили перед сторонниками. Накануне основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступил на трибуне перед сторонниками за бронированным стеклом на церемонии открытия предвыборной кампании. Представители оппозиционных партий осудили его за "недоверие к населению". "Мы видели факт, представьте себе, в ходе предвыборной кампании стреляли в одного из кандидатов, его хотели убить. Следовательно, все возможно. Бидзина Иванишвили является важной фигурой для нашей страны. У этого человека очень большая роль в обеспечении мира в стране, "Грузинская мечта" проводит прагматичную политику, и население нашей страны все это хорошо видит. Поэтому меры безопасности были усилены. Посмотрите публичное выступление Трампа. Конечно, все соблюдают меры безопасности, и мы ведем себя соответственно",- заявил Каладзе журналистам.
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дональд трамп, бидзина иванишвили, грузия, тбилиси, сша, каха каладзе (мэр тбилиси), в мире
Дональд Трамп, Бидзина Иванишвили, Грузия, Тбилиси, США, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), В мире
Власти Грузии объяснили усиление безопасности на выступлении Иванишвили
Каладзе объяснил усиление охраны Иванишвили на выступлении покушением на Трампа
ТБИЛИСИ, 22 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе напомнил о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, объясняя усиленные меры безопасности во время выступления основателя политсилы Бидзины Иванишвили перед сторонниками.
Накануне основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступил на трибуне перед сторонниками за бронированным стеклом на церемонии открытия предвыборной кампании. Представители оппозиционных партий осудили его за "недоверие к населению".
"Мы видели факт, представьте себе, в ходе предвыборной кампании стреляли в одного из кандидатов, его хотели убить. Следовательно, все возможно. Бидзина Иванишвили является важной фигурой для нашей страны. У этого человека очень большая роль в обеспечении мира в стране, "Грузинская мечта" проводит прагматичную политику, и население нашей страны все это хорошо видит. Поэтому меры безопасности были усилены. Посмотрите публичное выступление Трампа. Конечно, все соблюдают меры безопасности, и мы ведем себя соответственно",- заявил Каладзе журналистам.