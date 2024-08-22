https://ria.ru/20240822/israel-1967901534.html
Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы
Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы - РИА Новости, 22.08.2024
Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг информацию в прессе о том, что якобы рассматривалась идея присутствия международных сил для контроля над РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:18
2024-08-22T21:18
2024-08-22T21:18
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг информацию в прессе о том, что якобы рассматривалась идея присутствия международных сил для контроля над Филадельфийским коридором на границе Газы и Египта. "Сообщения, согласно которым рассматривалась идея размещения международного контингента в Филадельфийском коридоре, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении офиса израильского премьера. "Премьер-министр Нетаньяху настаивает на принципе: Израиль будет контролировать Филадельфийский коридор, чтобы предотвратить перевооружение ХАМАС, которое обеспечило бы ему возможность повторить зверства 7 октября", - добавили в канцелярии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, египет, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы
Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы и Египта
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг информацию в прессе о том, что якобы рассматривалась идея присутствия международных сил для контроля над Филадельфийским коридором на границе Газы и Египта.
"Сообщения, согласно которым рассматривалась идея размещения международного контингента в Филадельфийском коридоре, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении офиса израильского премьера.
"Премьер-министр Нетаньяху настаивает на принципе: Израиль будет контролировать Филадельфийский коридор, чтобы предотвратить перевооружение ХАМАС, которое обеспечило бы ему возможность повторить зверства 7 октября", - добавили в канцелярии.