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Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы

Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы - РИА Новости, 22.08.2024

Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг информацию в прессе о том, что якобы рассматривалась идея присутствия международных сил для контроля над РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:18

2024-08-22T21:18

2024-08-22T21:18

в мире

египет

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг информацию в прессе о том, что якобы рассматривалась идея присутствия международных сил для контроля над Филадельфийским коридором на границе Газы и Египта. "Сообщения, согласно которым рассматривалась идея размещения международного контингента в Филадельфийском коридоре, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении офиса израильского премьера. "Премьер-министр Нетаньяху настаивает на принципе: Израиль будет контролировать Филадельфийский коридор, чтобы предотвратить перевооружение ХАМАС, которое обеспечило бы ему возможность повторить зверства 7 октября", - добавили в канцелярии.

https://ria.ru/20231031/plan-1906392828.html

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в мире, египет, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году