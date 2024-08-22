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Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы - РИА Новости, 22.08.2024
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21:18 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/israel-1967901534.html
Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы
Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы - РИА Новости, 22.08.2024
Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг информацию в прессе о том, что якобы рассматривалась идея присутствия международных сил для контроля над РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:18
2024-08-22T21:18
в мире
египет
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг информацию в прессе о том, что якобы рассматривалась идея присутствия международных сил для контроля над Филадельфийским коридором на границе Газы и Египта. "Сообщения, согласно которым рассматривалась идея размещения международного контингента в Филадельфийском коридоре, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении офиса израильского премьера. "Премьер-министр Нетаньяху настаивает на принципе: Израиль будет контролировать Филадельфийский коридор, чтобы предотвратить перевооружение ХАМАС, которое обеспечило бы ему возможность повторить зверства 7 октября", - добавили в канцелярии.
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в мире, египет, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы

Израиль опроверг данные об участии международных сил на границе Газы и Египта

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг информацию в прессе о том, что якобы рассматривалась идея присутствия международных сил для контроля над Филадельфийским коридором на границе Газы и Египта.
"Сообщения, согласно которым рассматривалась идея размещения международного контингента в Филадельфийском коридоре, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении офиса израильского премьера.
"Премьер-министр Нетаньяху настаивает на принципе: Израиль будет контролировать Филадельфийский коридор, чтобы предотвратить перевооружение ХАМАС, которое обеспечило бы ему возможность повторить зверства 7 октября", - добавили в канцелярии.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Власти Израиля признали наличие плана по переселению жителей Газы в Египет
31 октября 2023, 12:38
 
В миреЕгипетИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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