Рейтинг@Mail.ru
В Приморье возбудили дело после исчезновения семейной пары в лесу - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ischeznovenie-1967696130.html
В Приморье возбудили дело после исчезновения семейной пары в лесу
В Приморье возбудили дело после исчезновения семейной пары в лесу - РИА Новости, 22.08.2024
В Приморье возбудили дело после исчезновения семейной пары в лесу
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения семейной пары в лесу месяц назад, сообщает СУСК РФ по Приморскому... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T06:34
2024-08-22T06:34
происшествия
приморский край
шкотовский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения семейной пары в лесу месяц назад, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В среду полиция Приморья сообщила о том, что мужчина и его сожительница 19 июля пропали без вести на горе Лысая в Шкотовском районе Приморья, заявление о пропаже поступило в полицию 14 августа от сестры пропавшего мужчины. Полиция совместно со спасателями и волонтерами организовали поиск. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении регионального СК. Как установили следователи, 19 июля двое мужчин и женщина приехали на лесную деляну, для охраны техники и объекта, расположенного в лесном массиве Шкотовского района Приморского края. 23 июля мужчина и женщина ушли с деляны и не вернулись. Мужчина, который остался охранять местность, не смог сообщить о случившемся, поскольку отсутствовала телефонная связь. О произошедшем он рассказал только в ходе пересменки. Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории лесной деляны, а также бытовки, где проживали мужчина и женщина, изъяты их личные вещи.
https://ria.ru/20240820/delo-1967338844.html
https://ria.ru/20240820/poiski-1967228577.html
приморский край
шкотовский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_545:0:3042:1873_1920x0_80_0_0_0b951f31be29f1d484283c2efcfa4b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, шкотовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Шкотовский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье возбудили дело после исчезновения семейной пары в лесу

СК возбудил дело после исчезновения семейной пары в Приморье месяц назад

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения семейной пары в лесу месяц назад, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В среду полиция Приморья сообщила о том, что мужчина и его сожительница 19 июля пропали без вести на горе Лысая в Шкотовском районе Приморья, заявление о пропаже поступило в полицию 14 августа от сестры пропавшего мужчины. Полиция совместно со спасателями и волонтерами организовали поиск.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
На Алтае завели дело после исчезновения двух человек на горе Синюха
20 августа, 15:10
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении регионального СК.
Как установили следователи, 19 июля двое мужчин и женщина приехали на лесную деляну, для охраны техники и объекта, расположенного в лесном массиве Шкотовского района Приморского края. 23 июля мужчина и женщина ушли с деляны и не вернулись. Мужчина, который остался охранять местность, не смог сообщить о случившемся, поскольку отсутствовала телефонная связь. О произошедшем он рассказал только в ходе пересменки.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории лесной деляны, а также бытовки, где проживали мужчина и женщина, изъяты их личные вещи.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Охотском море продолжаются поиски трех пропавших человек
20 августа, 07:51
 
ПроисшествияПриморский крайШкотовский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала