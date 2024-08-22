https://ria.ru/20240822/ischeznovenie-1967696130.html

В Приморье возбудили дело после исчезновения семейной пары в лесу

В Приморье возбудили дело после исчезновения семейной пары в лесу - РИА Новости, 22.08.2024

В Приморье возбудили дело после исчезновения семейной пары в лесу

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения семейной пары в лесу месяц назад, сообщает СУСК РФ по Приморскому... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T06:34

2024-08-22T06:34

2024-08-22T06:34

происшествия

приморский край

шкотовский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения семейной пары в лесу месяц назад, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В среду полиция Приморья сообщила о том, что мужчина и его сожительница 19 июля пропали без вести на горе Лысая в Шкотовском районе Приморья, заявление о пропаже поступило в полицию 14 августа от сестры пропавшего мужчины. Полиция совместно со спасателями и волонтерами организовали поиск. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении регионального СК. Как установили следователи, 19 июля двое мужчин и женщина приехали на лесную деляну, для охраны техники и объекта, расположенного в лесном массиве Шкотовского района Приморского края. 23 июля мужчина и женщина ушли с деляны и не вернулись. Мужчина, который остался охранять местность, не смог сообщить о случившемся, поскольку отсутствовала телефонная связь. О произошедшем он рассказал только в ходе пересменки. Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории лесной деляны, а также бытовки, где проживали мужчина и женщина, изъяты их личные вещи.

https://ria.ru/20240820/delo-1967338844.html

https://ria.ru/20240820/poiski-1967228577.html

приморский край

шкотовский район

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происшествия, приморский край, шкотовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)