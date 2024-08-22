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Россия и Китай сформируют реестр межрегиональных инвестпроектов - РИА Новости, 22.08.2024
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11:03 22.08.2024
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Россия и Китай сформируют реестр межрегиональных инвестпроектов
Россия и Китай сформируют реестр межрегиональных инвестпроектов - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай сформируют реестр межрегиональных инвестпроектов
Россия и Китай договорились сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:03
2024-08-22T11:03
экономика
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. В коммюнике сообщается, что стороны подчеркивают, что в настоящее время возрастает важность дальнейшего укрепления и поступательного повышения уровня инвестиционного сотрудничества. "Для этого они договорились в целях углубления инвестиционного сотрудничества на региональном уровне сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов и назначить ответственные ведомства, которые будут обновлять его на регулярной основ", - говорится в документе.
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экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай сформируют реестр межрегиональных инвестпроектов

Россия и Китай договорились сформировать реестр межрегиональных инвестпроектов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна.
В коммюнике сообщается, что стороны подчеркивают, что в настоящее время возрастает важность дальнейшего укрепления и поступательного повышения уровня инвестиционного сотрудничества.
"Для этого они договорились в целях углубления инвестиционного сотрудничества на региональном уровне сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов и назначить ответственные ведомства, которые будут обновлять его на регулярной основ", - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества
21 августа, 12:59
 
ЭкономикаРоссияКитайМихаил МишустинЛи Цян
 
 
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