https://ria.ru/20240822/investproekty-1967731403.html
Россия и Китай сформируют реестр межрегиональных инвестпроектов
Россия и Китай сформируют реестр межрегиональных инвестпроектов - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай сформируют реестр межрегиональных инвестпроектов
Россия и Китай договорились сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:03
2024-08-22T11:03
2024-08-22T11:03
экономика
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. В коммюнике сообщается, что стороны подчеркивают, что в настоящее время возрастает важность дальнейшего укрепления и поступательного повышения уровня инвестиционного сотрудничества. "Для этого они договорились в целях углубления инвестиционного сотрудничества на региональном уровне сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов и назначить ответственные ведомства, которые будут обновлять его на регулярной основ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240821/sotrudnichestvo-1967530878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай сформируют реестр межрегиональных инвестпроектов
Россия и Китай договорились сформировать реестр межрегиональных инвестпроектов
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна.
В коммюнике сообщается, что стороны подчеркивают, что в настоящее время возрастает важность дальнейшего укрепления и поступательного повышения уровня инвестиционного сотрудничества.
"Для этого они договорились в целях углубления инвестиционного сотрудничества на региональном уровне сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов и назначить ответственные ведомства, которые будут обновлять его на регулярной основ", - говорится в документе.