https://ria.ru/20240822/investproekty-1967731403.html

Россия и Китай сформируют реестр межрегиональных инвестпроектов

Россия и Китай сформируют реестр межрегиональных инвестпроектов - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай сформируют реестр межрегиональных инвестпроектов

Россия и Китай договорились сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:03

2024-08-22T11:03

2024-08-22T11:03

экономика

россия

китай

михаил мишустин

ли цян

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов, сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна. В коммюнике сообщается, что стороны подчеркивают, что в настоящее время возрастает важность дальнейшего укрепления и поступательного повышения уровня инвестиционного сотрудничества. "Для этого они договорились в целях углубления инвестиционного сотрудничества на региональном уровне сформировать реестр межрегиональных инвестиционных проектов и назначить ответственные ведомства, которые будут обновлять его на регулярной основ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240821/sotrudnichestvo-1967530878.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян