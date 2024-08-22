https://ria.ru/20240822/investitsii-1967748656.html

Россия и Китай договорились создавать условия для инвестиций

Россия и Китай договорились создавать условия для инвестиций - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай договорились создавать условия для инвестиций

Правительства РФ и КНР договорились создавать условия для привлечения взаимных инвестиций, привлекать средства на рынки ценных бумаг двух стран, говорится в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:58

2024-08-22T11:58

2024-08-22T11:58

экономика

россия

китай

москва

михаил мишустин

ли цян

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительства РФ и КНР договорились создавать условия для привлечения взаимных инвестиций, привлекать средства на рынки ценных бумаг двух стран, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве. "Создавать необходимые условия и поддерживать взаимные инвестиции, привлечение финансовых средств коммерческими методами на рынках ценных бумаг двух стран российскими и китайскими организациями, а также обеспечить соответствующую инфраструктуру с учетом рыночных принципов", - говорится в коммюнике, в котором отражены договоренности Москвы и Пекина по итогам встречи глав правительств. Кроме того, стороны договорились "на основе обоюдного признания эквивалентности стандартов бухгалтерского учета для целей выпуска облигаций, стандартов аудита и аудиторского надзора России и Китая" активно продвигать взаимовыгодное сотрудничество в практических областях. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян