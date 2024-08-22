Россия и Китай договорились создавать условия для инвестиций
РФ и КНР договорились создавать условия для привлечения взаимных инвестиций
Рубль и юань. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительства РФ и КНР договорились создавать условия для привлечения взаимных инвестиций, привлекать средства на рынки ценных бумаг двух стран, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве.
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"Создавать необходимые условия и поддерживать взаимные инвестиции, привлечение финансовых средств коммерческими методами на рынках ценных бумаг двух стран российскими и китайскими организациями, а также обеспечить соответствующую инфраструктуру с учетом рыночных принципов", - говорится в коммюнике, в котором отражены договоренности Москвы и Пекина по итогам встречи глав правительств.
Кроме того, стороны договорились "на основе обоюдного признания эквивалентности стандартов бухгалтерского учета для целей выпуска облигаций, стандартов аудита и аудиторского надзора России и Китая" активно продвигать взаимовыгодное сотрудничество в практических областях.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина.
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21 августа, 12:11