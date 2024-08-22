https://ria.ru/20240822/infrastruktura-1967711159.html
В Калачевском районе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ
В Калачевском районе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
В Калачевском районе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры в Калачёвском районе Волгоградской области после атаки БПЛА не зафиксировано, в отдельных квартирах выбиты... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:27
2024-08-22T09:27
2024-08-22T09:35
специальная военная операция на украине
волгоградская область
происшествия
калачевский район
андрей бочаров
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры в Калачёвском районе Волгоградской области после атаки БПЛА не зафиксировано, в отдельных квартирах выбиты стекла, сообщил глава района Роман Горбатый.Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отражали атаку беспилотников в районе Мариновки, большая их часть уничтожена. По данным Минобороны, в регионе были сбиты 13 украинских дронов.По информации главы Калачевского района, создана комиссия, которая оценит степень ущерба, причиненного гражданской инфраструктуре."На данный момент серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В отдельных квартирах выбиты стекла. Продолжается работа по оценке ущерба", - написал Горбатый в своем Telegram-канале, добавив, что по выявленным фактам местные жители получат компенсацию.Мариновка - село Калачёвского района, в ее окрестностях расположен военный аэродром.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Калачевском районе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ
В Калачевском районе Волгоградской области при атаке БПЛА в домах выбило стекла