https://ria.ru/20240822/infrastruktura-1967711159.html

В Калачевском районе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ

В Калачевском районе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024

В Калачевском районе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры в Калачёвском районе Волгоградской области после атаки БПЛА не зафиксировано, в отдельных квартирах выбиты... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:27

2024-08-22T09:27

2024-08-22T09:35

специальная военная операция на украине

волгоградская область

происшествия

калачевский район

андрей бочаров

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры в Калачёвском районе Волгоградской области после атаки БПЛА не зафиксировано, в отдельных квартирах выбиты стекла, сообщил глава района Роман Горбатый.Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отражали атаку беспилотников в районе Мариновки, большая их часть уничтожена. По данным Минобороны, в регионе были сбиты 13 украинских дронов.По информации главы Калачевского района, создана комиссия, которая оценит степень ущерба, причиненного гражданской инфраструктуре."На данный момент серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В отдельных квартирах выбиты стекла. Продолжается работа по оценке ущерба", - написал Горбатый в своем Telegram-канале, добавив, что по выявленным фактам местные жители получат компенсацию.Мариновка - село Калачёвского района, в ее окрестностях расположен военный аэродром.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волгоградская область

калачевский район

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Ольга Фомченкова

волгоградская область, происшествия, калачевский район, андрей бочаров, вооруженные силы украины