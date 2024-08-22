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В Калачевском районе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 22.08.2024 (обновлено: 09:35 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/infrastruktura-1967711159.html
В Калачевском районе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ
В Калачевском районе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
В Калачевском районе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры в Калачёвском районе Волгоградской области после атаки БПЛА не зафиксировано, в отдельных квартирах выбиты... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:27
2024-08-22T09:35
специальная военная операция на украине
волгоградская область
происшествия
калачевский район
андрей бочаров
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры в Калачёвском районе Волгоградской области после атаки БПЛА не зафиксировано, в отдельных квартирах выбиты стекла, сообщил глава района Роман Горбатый.Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отражали атаку беспилотников в районе Мариновки, большая их часть уничтожена. По данным Минобороны, в регионе были сбиты 13 украинских дронов.По информации главы Калачевского района, создана комиссия, которая оценит степень ущерба, причиненного гражданской инфраструктуре."На данный момент серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В отдельных квартирах выбиты стекла. Продолжается работа по оценке ущерба", - написал Горбатый в своем Telegram-канале, добавив, что по выявленным фактам местные жители получат компенсацию.Мариновка - село Калачёвского района, в ее окрестностях расположен военный аэродром.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
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волгоградская область, происшествия, калачевский район, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Происшествия, Калачевский район, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
В Калачевском районе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ

В Калачевском районе Волгоградской области при атаке БПЛА в домах выбило стекла

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия украинского обстрела жилых домов
Последствия украинского обстрела жилых домов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия украинского обстрела жилых домов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Серьезных повреждений гражданской инфраструктуры в Калачёвском районе Волгоградской области после атаки БПЛА не зафиксировано, в отдельных квартирах выбиты стекла, сообщил глава района Роман Горбатый.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отражали атаку беспилотников в районе Мариновки, большая их часть уничтожена. По данным Минобороны, в регионе были сбиты 13 украинских дронов.
По информации главы Калачевского района, создана комиссия, которая оценит степень ущерба, причиненного гражданской инфраструктуре.
«
"На данный момент серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В отдельных квартирах выбиты стекла. Продолжается работа по оценке ущерба", - написал Горбатый в своем Telegram-канале, добавив, что по выявленным фактам местные жители получат компенсацию.
Мариновка - село Калачёвского района, в ее окрестностях расположен военный аэродром.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьПроисшествияКалачевский районАндрей БочаровВооруженные силы Украины
 
 
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