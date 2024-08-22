https://ria.ru/20240822/infrastruktura-1967702373.html

На Украине заявили о повреждении важных объектов в Херсонской области

На Украине заявили о повреждении важных объектов в Херсонской области - РИА Новости, 22.08.2024

На Украине заявили о повреждении важных объектов в Херсонской области

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в четверг о повреждении ряда объектов критической... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T08:25

2024-08-22T08:25

2024-08-22T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967780036_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_95f9b4c1dbdbb79c6ab7392df024097b.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в четверг о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что после взрывов в минувшие сутки повреждены "объекты критической инфраструктуры" в регионе. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины