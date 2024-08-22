На Украине заявили о повреждении важных объектов в Херсонской области
Глава Херсонской ОВА Прокудин: повреждены объекты критической инфраструктуры
© Фото : ГСЧС УкраиныМесто прилета по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. 22 августа 2024
© Фото : ГСЧС Украины
Место прилета по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. 22 августа 2024
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в четверг о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что после взрывов в минувшие сутки повреждены "объекты критической инфраструктуры" в регионе. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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