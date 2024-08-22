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Россия и Китай договорились отработать меры по выявлению очагов инфекций - РИА Новости, 22.08.2024
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12:01 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/infektsii-1967749529.html
Россия и Китай договорились отработать меры по выявлению очагов инфекций
Россия и Китай договорились отработать меры по выявлению очагов инфекций - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай договорились отработать меры по выявлению очагов инфекций
Россия и Китай договорились отработать совместные действия по выявлению и ликвидации очагов инфекций, имеющих пандемический потенциал, следует из совместного... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:01
2024-08-22T12:01
здоровье - общество
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились отработать совместные действия по выявлению и ликвидации очагов инфекций, имеющих пандемический потенциал, следует из совместного коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств РФ и КНР. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. По итогам стороны, в частности, договорились "укреплять взаимодействие в области санитарной охраны территорий, в том числе путем отработки совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекций, имеющих пандемический потенциал". Также страны намерены развивать сотрудничество в области общественного здоровья и медицинской профилактики, эпидемиологии, следует из совместного коммюнике. -0-
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россия
китай
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здоровье - общество, россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян
Здоровье - Общество, Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай договорились отработать меры по выявлению очагов инфекций

Россия и Китай отработают действия по выявлению и ликвидации очагов инфекций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник в защитном костюме. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились отработать совместные действия по выявлению и ликвидации очагов инфекций, имеющих пандемический потенциал, следует из совместного коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств РФ и КНР.
Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
По итогам стороны, в частности, договорились "укреплять взаимодействие в области санитарной охраны территорий, в том числе путем отработки совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекций, имеющих пандемический потенциал".
Также страны намерены развивать сотрудничество в области общественного здоровья и медицинской профилактики, эпидемиологии, следует из совместного коммюнике. -0-
Президент РФ Владимир Путин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Межгосударственные отношения России и Китая
21 августа, 17:35
 
Здоровье - ОбществоРоссияКитайМоскваМихаил МишустинЛи Цян
 
 
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