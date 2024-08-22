https://ria.ru/20240822/infektsii-1967749529.html

Россия и Китай договорились отработать меры по выявлению очагов инфекций

Россия и Китай договорились отработать меры по выявлению очагов инфекций - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай договорились отработать меры по выявлению очагов инфекций

Россия и Китай договорились отработать совместные действия по выявлению и ликвидации очагов инфекций, имеющих пандемический потенциал, следует из совместного... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:01

2024-08-22T12:01

2024-08-22T12:01

здоровье - общество

россия

китай

москва

михаил мишустин

ли цян

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились отработать совместные действия по выявлению и ликвидации очагов инфекций, имеющих пандемический потенциал, следует из совместного коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств РФ и КНР. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. По итогам стороны, в частности, договорились "укреплять взаимодействие в области санитарной охраны территорий, в том числе путем отработки совместных действий по своевременному выявлению и ликвидации очагов инфекций, имеющих пандемический потенциал". Также страны намерены развивать сотрудничество в области общественного здоровья и медицинской профилактики, эпидемиологии, следует из совместного коммюнике. -0-

https://ria.ru/20240821/diplomatiya-1966985665.html

россия

китай

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян