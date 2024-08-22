https://ria.ru/20240822/herson-1967723798.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 22.08.2024

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:34

2024-08-22T10:34

2024-08-22T10:34

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в четверг назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что часть подконтрольного ВСУ города Херсона осталась без света после повреждений на энергетическом объекте. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

россия

херсонская область

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Ольга Фомченкова

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины