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В Минске рассказали о группировках военных на Украине - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:22 22.08.2024 (обновлено: 18:33 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/gruppirovki-1967871816.html
В Минске рассказали о группировках военных на Украине
В Минске рассказали о группировках военных на Украине - РИА Новости, 22.08.2024
В Минске рассказали о группировках военных на Украине
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские средства разведки видят все группировки военных на... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:22
2024-08-22T18:33
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
минск
александр вольфович
в мире
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МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские средства разведки видят все группировки военных на территории Украины, Минск готов при необходимости адекватно отреагировать."Наши средства разведки видят все группировки, созданные на территории сопредельного государства. Мы знаем об их намерениях, но тем не менее мы готовы в случае необходимости адекватно отреагировать", - приводит его слова Telegram-канал министерства обороны Белоруссии.Он отметил, что белорусские группировки обеспечены самыми современными средствами радиоэлектронной борьбы, средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам. Также задачи ставятся с учетом ведения контрдиверсионных действий, сказал Вольфович."Будем надеяться, что все-таки от нашего соседа не будет исходить каких-то провокационных действий. Потому что наша страна нацелена на мир, на хорошие, добрососедские отношения", - сказал он.Как сообщило минобороны, в четверг Вольфович посетил приграничные районы, где подразделения вооруженных сил выполняют задачи по усилению государственной границы Белоруссии на южных рубежах. Вольфович отметил, что в Белоруссии владеют геополитической обстановкой и принимают действенные меры, направленные на обеспечение безопасности государства и выстраивание добрососедских отношений с соседними странами."В нашей стране на всех уровнях уделяется много внимания оценке тех современных вызовов и угроз, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Исходя из этого, мы на систематической основе отслеживаем, анализируем обстановку. Это докладывается нашему главнокомандующему. И президентом принято решение организовать усиление охраны государственной границы на южном операционном направлении", - отметил госсекретарь.Он подчеркнул, что сегодня личный состав сил специальных операций, механизированных подразделений, силы и средства противовоздушной обороны с созданными группировками войск осуществляет охрану и прикрытие государственной границы на южном операционном направлении - у границы с Украиной."Когда я проехал по району выполнения задач нашими подразделениями, пообщался с командирами, я убедился, что они четко знают те задачи, которые им поставлены. На них возложена задача обеспечить безопасность нашей страны, чтобы гражданское население могло выполнять те задачи, которые сегодня возлагаются на них", - сказал Вольфович. Он подчеркнул, что при выполнении задач военными особое внимание уделяется изучению опыта проведения российской специальной военной операции на Украине, тех способов и методов ведения боевых действий, которые используют и украинские, и российские военнослужащие.-
https://ria.ru/20240820/belorussiya-1967416245.html
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белоруссия, украина, минск, александр вольфович, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Украина, Минск, Александр Вольфович, В мире
В Минске рассказали о группировках военных на Украине

МО Белоруссии заявило о готовности реагировать на группировки военных на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Белоруссии
Военнослужащие в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские средства разведки видят все группировки военных на территории Украины, Минск готов при необходимости адекватно отреагировать.
"Наши средства разведки видят все группировки, созданные на территории сопредельного государства. Мы знаем об их намерениях, но тем не менее мы готовы в случае необходимости адекватно отреагировать", - приводит его слова Telegram-канал министерства обороны Белоруссии.
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Он отметил, что белорусские группировки обеспечены самыми современными средствами радиоэлектронной борьбы, средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам. Также задачи ставятся с учетом ведения контрдиверсионных действий, сказал Вольфович.
"Будем надеяться, что все-таки от нашего соседа не будет исходить каких-то провокационных действий. Потому что наша страна нацелена на мир, на хорошие, добрососедские отношения", - сказал он.
Как сообщило минобороны, в четверг Вольфович посетил приграничные районы, где подразделения вооруженных сил выполняют задачи по усилению государственной границы Белоруссии на южных рубежах. Вольфович отметил, что в Белоруссии владеют геополитической обстановкой и принимают действенные меры, направленные на обеспечение безопасности государства и выстраивание добрососедских отношений с соседними странами.
"В нашей стране на всех уровнях уделяется много внимания оценке тех современных вызовов и угроз, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Исходя из этого, мы на систематической основе отслеживаем, анализируем обстановку. Это докладывается нашему главнокомандующему. И президентом принято решение организовать усиление охраны государственной границы на южном операционном направлении", - отметил госсекретарь.
Он подчеркнул, что сегодня личный состав сил специальных операций, механизированных подразделений, силы и средства противовоздушной обороны с созданными группировками войск осуществляет охрану и прикрытие государственной границы на южном операционном направлении - у границы с Украиной.
"Когда я проехал по району выполнения задач нашими подразделениями, пообщался с командирами, я убедился, что они четко знают те задачи, которые им поставлены. На них возложена задача обеспечить безопасность нашей страны, чтобы гражданское население могло выполнять те задачи, которые сегодня возлагаются на них", - сказал Вольфович. Он подчеркнул, что при выполнении задач военными особое внимание уделяется изучению опыта проведения российской специальной военной операции на Украине, тех способов и методов ведения боевых действий, которые используют и украинские, и российские военнослужащие.-
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияУкраинаМинскАлександр ВольфовичВ мире
 
 
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