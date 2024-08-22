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В ГД призвали расправиться с американскими наемниками в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/gosduma-1967721579.html
В ГД призвали расправиться с американскими наемниками в Курской области
В ГД призвали расправиться с американскими наемниками в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
В ГД призвали расправиться с американскими наемниками в Курской области
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской частной военной компании Forward Observation Group,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:25
2024-08-22T10:25
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
михаил шеремет
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской частной военной компании Forward Observation Group, участвующих в террористическом нападении ВСУ на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения. Ранее американская частная военная компания Forward Observation Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ. "Наемников, пришедших на русскую землю, нужно объявить законной приоритетной военной целью для уничтожения. Это агрессоры, которые приходят, чтобы убивать и разрушать. Разговор с ними должен быть коротким", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, американскому народу должно быть стыдно за свое правительство и вскормленные ими ЧВК, несущие по всему миру смерть, зло и бесчинства. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240821/chvk-1967492242.html
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россия, курская область, сша, михаил шеремет, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В ГД призвали расправиться с американскими наемниками в Курской области

Шеремет призвал расправиться с наемниками американской ЧВК в Курской области

© Минобороны РФСпециалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области
Специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Минобороны РФ
Специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской частной военной компании Forward Observation Group, участвующих в террористическом нападении ВСУ на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.
Ранее американская частная военная компания Forward Observation Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В ГД прокомментировали участие американской ЧВК в нападении на приграничье
21 августа, 10:50
"Наемников, пришедших на русскую землю, нужно объявить законной приоритетной военной целью для уничтожения. Это агрессоры, которые приходят, чтобы убивать и разрушать. Разговор с ними должен быть коротким", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, американскому народу должно быть стыдно за свое правительство и вскормленные ими ЧВК, несущие по всему миру смерть, зло и бесчинства.
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Американская ЧВК отказалась комментировать участие в операциях Украины
21 августа, 06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАМихаил ШереметВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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