https://ria.ru/20240822/gosavtoinspektsiya-1966666923.html

Госавтоинспекция напомнила о правилах возвращения из отпуска на автомобиле

Госавтоинспекция напомнила о правилах возвращения из отпуска на автомобиле - РИА Новости, 22.08.2024

Госавтоинспекция напомнила о правилах возвращения из отпуска на автомобиле

В Госавтоинспекции МВД России призвали водителей максимально ответственно готовиться к дальним поездкам на автомобиле в завершении летнего сезона, сообщили РИА... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T08:00

2024-08-22T08:00

2024-08-22T08:00

общество

авто

россия

гаи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966665698_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_61def0d4f9966af9aca236e833097ad2.jpg

МОСКВА, 22 августа - РИА Новости. В Госавтоинспекции МВД России призвали водителей максимально ответственно готовиться к дальним поездкам на автомобиле в завершении летнего сезона, сообщили РИА Новости в ведомстве.Август, по статистике, семьи часто выбирают для возвращения из отпусков, средняя протяженность пути для водителя, выбравшего такой способ передвижения, в этот период составляет от восьмисот до двух тысяч километров. Правила дорожного движения и режим отдыха при этом следует соблюдать на протяжении всей дороги.В Госавтоинспекции добавили, что минимум 39% россиян ездили в отпуск на автомобиле за последние шесть лет, более половины их них – семьи с детьми."Любая дальняя поездка на автомобиле предполагает основательную подготовку с позиции логистики. Проложить маршрут — недостаточная мера. При путешествии на большое расстояние важно предусмотреть, как будет организован отдых водителя и пассажиров: заранее обозначить планируемые остановки, выделить в пути время для сна, если необходимо. В обратный путь следует собираться, выполнив осмотр систем транспортного средства. Особое внимание следует обратить на исправность тормозной системы, работу двигателя в разных режимах, протестировать, как функционирует электрика, стеклоочистители, система охлаждения, проверить уровень технических жидкостей, обратить внимание на состояние резины, давление в автомобильных шинах", — объяснил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Маршрут автопутешественников часто лежит через незнакомые участки пути. Водителю следует быть предельно внимательным, выбирая стиль вождения и учитывая, что по ходу движения скоростные автомагистрали могут сменять дороги в малых населенных пунктах, важно обращать внимание на дорожные знаки, разметку и сигналы светофоров. Выбирать для поездки ночное время суток зачастую ошибочное решение, ведь концентрация внимания водителя в этот период снижается в среднем на 80%, а при недостаточном освещении отдельных участков автотрассы можно непредумышленно проигнорировать требования элементов дорожной инфраструктуры.В Госавтоинспекции призвали путешественников строго соблюдать правила дорожного движения, правильно выбирать безопасный скоростной режим движения, а в случае, если в салоне есть дети, отказаться от резких маневров, ускорений и перестроений. Водитель и все пассажиры в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Детей до 12 лет следует перевозить в сертифицированных, соответствующих росту и весу, детских удерживающих устройствах.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20240812/reyting-1965574552.html

https://ria.ru/20240812/dorogi-1965419192.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, гаи