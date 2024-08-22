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Госавтоинспекция напомнила о правилах возвращения из отпуска на автомобиле - РИА Новости, 22.08.2024
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08:00 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/gosavtoinspektsiya-1966666923.html
Госавтоинспекция напомнила о правилах возвращения из отпуска на автомобиле
Госавтоинспекция напомнила о правилах возвращения из отпуска на автомобиле - РИА Новости, 22.08.2024
Госавтоинспекция напомнила о правилах возвращения из отпуска на автомобиле
В Госавтоинспекции МВД России призвали водителей максимально ответственно готовиться к дальним поездкам на автомобиле в завершении летнего сезона, сообщили РИА... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T08:00
2024-08-22T08:00
общество
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МОСКВА, 22 августа - РИА Новости. В Госавтоинспекции МВД России призвали водителей максимально ответственно готовиться к дальним поездкам на автомобиле в завершении летнего сезона, сообщили РИА Новости в ведомстве.Август, по статистике, семьи часто выбирают для возвращения из отпусков, средняя протяженность пути для водителя, выбравшего такой способ передвижения, в этот период составляет от восьмисот до двух тысяч километров. Правила дорожного движения и режим отдыха при этом следует соблюдать на протяжении всей дороги.В Госавтоинспекции добавили, что минимум 39% россиян ездили в отпуск на автомобиле за последние шесть лет, более половины их них – семьи с детьми."Любая дальняя поездка на автомобиле предполагает основательную подготовку с позиции логистики. Проложить маршрут — недостаточная мера. При путешествии на большое расстояние важно предусмотреть, как будет организован отдых водителя и пассажиров: заранее обозначить планируемые остановки, выделить в пути время для сна, если необходимо. В обратный путь следует собираться, выполнив осмотр систем транспортного средства. Особое внимание следует обратить на исправность тормозной системы, работу двигателя в разных режимах, протестировать, как функционирует электрика, стеклоочистители, система охлаждения, проверить уровень технических жидкостей, обратить внимание на состояние резины, давление в автомобильных шинах", — объяснил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Маршрут автопутешественников часто лежит через незнакомые участки пути. Водителю следует быть предельно внимательным, выбирая стиль вождения и учитывая, что по ходу движения скоростные автомагистрали могут сменять дороги в малых населенных пунктах, важно обращать внимание на дорожные знаки, разметку и сигналы светофоров. Выбирать для поездки ночное время суток зачастую ошибочное решение, ведь концентрация внимания водителя в этот период снижается в среднем на 80%, а при недостаточном освещении отдельных участков автотрассы можно непредумышленно проигнорировать требования элементов дорожной инфраструктуры.В Госавтоинспекции призвали путешественников строго соблюдать правила дорожного движения, правильно выбирать безопасный скоростной режим движения, а в случае, если в салоне есть дети, отказаться от резких маневров, ускорений и перестроений. Водитель и все пассажиры в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Детей до 12 лет следует перевозить в сертифицированных, соответствующих росту и весу, детских удерживающих устройствах.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240812/reyting-1965574552.html
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общество, авто, россия, гаи
Общество, Авто, Россия, ГАИ

Госавтоинспекция напомнила о правилах возвращения из отпуска на автомобиле

© Фото предоставлено ООО "ДБО"Госавтоинспекция напомнила о правилах возвращения из отпуска на автомобиле
Госавтоинспекция напомнила о правилах возвращения из отпуска на автомобиле - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото предоставлено ООО "ДБО"
Госавтоинспекция напомнила о правилах возвращения из отпуска на автомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 августа - РИА Новости. В Госавтоинспекции МВД России призвали водителей максимально ответственно готовиться к дальним поездкам на автомобиле в завершении летнего сезона, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Август, по статистике, семьи часто выбирают для возвращения из отпусков, средняя протяженность пути для водителя, выбравшего такой способ передвижения, в этот период составляет от восьмисот до двух тысяч километров. Правила дорожного движения и режим отдыха при этом следует соблюдать на протяжении всей дороги.
Участок трассы М-12 Москва-Казань - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Названы регионы – лидеры по качеству автодорог
12 августа, 00:36
В Госавтоинспекции добавили, что минимум 39% россиян ездили в отпуск на автомобиле за последние шесть лет, более половины их них – семьи с детьми.
"Любая дальняя поездка на автомобиле предполагает основательную подготовку с позиции логистики. Проложить маршрут — недостаточная мера. При путешествии на большое расстояние важно предусмотреть, как будет организован отдых водителя и пассажиров: заранее обозначить планируемые остановки, выделить в пути время для сна, если необходимо. В обратный путь следует собираться, выполнив осмотр систем транспортного средства. Особое внимание следует обратить на исправность тормозной системы, работу двигателя в разных режимах, протестировать, как функционирует электрика, стеклоочистители, система охлаждения, проверить уровень технических жидкостей, обратить внимание на состояние резины, давление в автомобильных шинах", — объяснил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.
Маршрут автопутешественников часто лежит через незнакомые участки пути. Водителю следует быть предельно внимательным, выбирая стиль вождения и учитывая, что по ходу движения скоростные автомагистрали могут сменять дороги в малых населенных пунктах, важно обращать внимание на дорожные знаки, разметку и сигналы светофоров. Выбирать для поездки ночное время суток зачастую ошибочное решение, ведь концентрация внимания водителя в этот период снижается в среднем на 80%, а при недостаточном освещении отдельных участков автотрассы можно непредумышленно проигнорировать требования элементов дорожной инфраструктуры.
В Госавтоинспекции призвали путешественников строго соблюдать правила дорожного движения, правильно выбирать безопасный скоростной режим движения, а в случае, если в салоне есть дети, отказаться от резких маневров, ускорений и перестроений. Водитель и все пассажиры в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Детей до 12 лет следует перевозить в сертифицированных, соответствующих росту и весу, детских удерживающих устройствах.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Рейтинг российских регионов по качеству дорог — 2024
Рейтинг российских регионов по качеству дорог — 2024
12 августа, 00:04
 
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