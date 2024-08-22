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В Австралии туристы застряли на самой длинной американской горке
В Австралии туристы застряли на самой длинной американской горке - РИА Новости, 22.08.2024
В Австралии туристы застряли на самой длинной американской горке
Десятки посетителей тематического парка Sea World, расположенного на восточном побережье Австралии, в четверг на целый час оказались заблокированными на самой... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:18
2024-08-22T21:18
2024-08-22T21:18
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Десятки посетителей тематического парка Sea World, расположенного на восточном побережье Австралии, в четверг на целый час оказались заблокированными на самой длинной деревянной американской горке страны, сообщает местное издание news.com.au. Уточняется, что протяженность аттракциона Leviathan достигает 909 метров, а в самом высоком месте достигает 32-х метров. В один из запусков вагонетка, которая разгоняется до 80 километров в час, резко остановилась на деревянных рельсах. Пассажиры выбрались лишь через час при помощи работников парка. Последние заверили журналистов, что "безопасность и благополучие гостей является наивысшим приоритетом". Как поясняет издание, аттракцион Leviathan был открыт в 2022 году, его строительство обошлось в 20 миллионов австралийских долларов (13,4 миллиона долларов). До произошедшего в четверг случая подобных инцидентов в парке Sea World не происходило.
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австралия, в мире
В Австралии туристы застряли на самой длинной американской горке
В Австралии туристы целый час провисели на заклинивших американских горках
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Десятки посетителей тематического парка Sea World, расположенного на восточном побережье Австралии, в четверг на целый час оказались заблокированными на самой длинной деревянной американской горке страны, сообщает местное издание news.com.au
.
Уточняется, что протяженность аттракциона Leviathan достигает 909 метров, а в самом высоком месте достигает 32-х метров. В один из запусков вагонетка, которая разгоняется до 80 километров в час, резко остановилась на деревянных рельсах. Пассажиры выбрались лишь через час при помощи работников парка. Последние заверили журналистов, что "безопасность и благополучие гостей является наивысшим приоритетом".
Как поясняет издание, аттракцион Leviathan был открыт в 2022 году, его строительство обошлось в 20 миллионов австралийских долларов (13,4 миллиона долларов). До произошедшего в четверг случая подобных инцидентов в парке Sea World не происходило.