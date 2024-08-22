Рейтинг@Mail.ru
В Австралии туристы застряли на самой длинной американской горке - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/gorki-1967901400.html
В Австралии туристы застряли на самой длинной американской горке
В Австралии туристы застряли на самой длинной американской горке - РИА Новости, 22.08.2024
В Австралии туристы застряли на самой длинной американской горке
Десятки посетителей тематического парка Sea World, расположенного на восточном побережье Австралии, в четверг на целый час оказались заблокированными на самой... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:18
2024-08-22T21:18
австралия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153208/33/1532083397_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_93e071888a5d28d1d18eb01835a1672c.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Десятки посетителей тематического парка Sea World, расположенного на восточном побережье Австралии, в четверг на целый час оказались заблокированными на самой длинной деревянной американской горке страны, сообщает местное издание news.com.au. Уточняется, что протяженность аттракциона Leviathan достигает 909 метров, а в самом высоком месте достигает 32-х метров. В один из запусков вагонетка, которая разгоняется до 80 километров в час, резко остановилась на деревянных рельсах. Пассажиры выбрались лишь через час при помощи работников парка. Последние заверили журналистов, что "безопасность и благополучие гостей является наивысшим приоритетом". Как поясняет издание, аттракцион Leviathan был открыт в 2022 году, его строительство обошлось в 20 миллионов австралийских долларов (13,4 миллиона долларов). До произошедшего в четверг случая подобных инцидентов в парке Sea World не происходило.
https://ria.ru/20240819/krasnodar-1967058753.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153208/33/1532083397_361:0:2000:1229_1920x0_80_0_0_4baf01c54d81491f74eb2e1d3c6e6e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
австралия, в мире
Австралия, В мире
В Австралии туристы застряли на самой длинной американской горке

В Австралии туристы целый час провисели на заклинивших американских горках

© AP Photo / Tim LarsenАмериканские горки
Американские горки - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Tim Larsen
Американские горки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Десятки посетителей тематического парка Sea World, расположенного на восточном побережье Австралии, в четверг на целый час оказались заблокированными на самой длинной деревянной американской горке страны, сообщает местное издание news.com.au.
Уточняется, что протяженность аттракциона Leviathan достигает 909 метров, а в самом высоком месте достигает 32-х метров. В один из запусков вагонетка, которая разгоняется до 80 километров в час, резко остановилась на деревянных рельсах. Пассажиры выбрались лишь через час при помощи работников парка. Последние заверили журналистов, что "безопасность и благополучие гостей является наивысшим приоритетом".
Как поясняет издание, аттракцион Leviathan был открыт в 2022 году, его строительство обошлось в 20 миллионов австралийских долларов (13,4 миллиона долларов). До произошедшего в четверг случая подобных инцидентов в парке Sea World не происходило.
Люди катаются на аттракционах - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В парках Краснодара приостановили работу аттракционов из-за жары
19 августа, 13:33
 
АвстралияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала