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СМИ сообщили о давлении на правительство Германии из-за поддержки Украины - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/germany-1967909719.html
СМИ сообщили о давлении на правительство Германии из-за поддержки Украины
СМИ сообщили о давлении на правительство Германии из-за поддержки Украины - РИА Новости, 22.08.2024
СМИ сообщили о давлении на правительство Германии из-за поддержки Украины
Правительство Германии подвергается все большему давлению внутри страны, где требуют свернуть поддержку Украины и настойчивее добиваться переговоров о... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:20
2024-08-22T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство Германии подвергается все большему давлению внутри страны, где требуют свернуть поддержку Украины и настойчивее добиваться переговоров о прекращении конфликта с Россией, пишет газета New York Times. На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом заявил, что Берлин продолжит оказывать Украине крупнейшую поддержку в Европе. "Однако коалиционное правительство Шольца становится все более непопулярным, и в сентябре ему предстоят важные (парламентские - ред.) выборы, на которых, как ожидается, преуспеют как крайне левые, так и крайне правые партии, призывающие к прекращению военной помощи Киеву", - пишет газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240820/politika-1967160712.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО
СМИ сообщили о давлении на правительство Германии из-за поддержки Украины

NYT: правительство ФРГ подвергается давлению внутри страны из-за поддержки ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство Германии подвергается все большему давлению внутри страны, где требуют свернуть поддержку Украины и настойчивее добиваться переговоров о прекращении конфликта с Россией, пишет газета New York Times.
На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом заявил, что Берлин продолжит оказывать Украине крупнейшую поддержку в Европе.
"Однако коалиционное правительство Шольца становится все более непопулярным, и в сентябре ему предстоят важные (парламентские - ред.) выборы, на которых, как ожидается, преуспеют как крайне левые, так и крайне правые партии, призывающие к прекращению военной помощи Киеву", - пишет газета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Россия отняла у Германии деньги
20 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцСергей ЛавровНАТО
 
 
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