Украинского нациста Гунько объявили в международный розыск
ГП РФ: украинского нациста Ярослава Гунько объявили в международный розыск
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Гунько (Хунка) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Гунько (Хунка) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заочно обвиняемого в России украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку) объявили в международный розыск, сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.
"Еще в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан. Однако зарубежные компетентные органы выдавать его отказались, нарушив принцип неотвратимости наказания. Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом, Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола", — говорится в заявлении.
Как отметили в надзорном ведомстве, Россия направит запрос о выдаче Гунько при установлении его местонахождения на территории других государств.
Чествование ветерана СС в Канаде
В конце сентября прошлого года Владимир Зеленский посетил канадский парламент. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.
Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе дивизии "Галичина". Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение этого человека в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, который впоследствии ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".
Российская Генпрокуратура направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько, но власти страны отказали Москве, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.