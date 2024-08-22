https://ria.ru/20240822/genprokuratura-1967886849.html

Украинского нациста Гунько объявили в международный розыск

Украинского нациста Гунько объявили в международный розыск - РИА Новости, 22.08.2024

Украинского нациста Гунько объявили в международный розыск

Заочно обвиняемого в России украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку) объявили в международный розыск, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:37

2024-08-22T19:37

2024-08-22T20:16

генеральная прокуратура рф

в мире

россия

канада

украина

джастин трюдо

владимир зеленский

ярослав хунка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_236:0:2369:1200_1920x0_80_0_0_b4bbd3890660ae873b20a3fc0dd4c547.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заочно обвиняемого в России украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку) объявили в международный розыск, сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры."Еще в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан. Однако зарубежные компетентные органы выдавать его отказались, нарушив принцип неотвратимости наказания. Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом, Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола", — говорится в заявлении.Как отметили в надзорном ведомстве, Россия направит запрос о выдаче Гунько при установлении его местонахождения на территории других государств.Чествование ветерана СС в КанадеВ конце сентября прошлого года Владимир Зеленский посетил канадский парламент. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе дивизии "Галичина". Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение этого человека в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, который впоследствии ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".Российская Генпрокуратура направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько, но власти страны отказали Москве, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.

https://ria.ru/20240513/gunko-1945489194.html

https://ria.ru/20240319/gunko-1934345030.html

россия

канада

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генеральная прокуратура рф, в мире, россия, канада, украина, джастин трюдо, владимир зеленский, ярослав хунка, интерпол, белоруссия