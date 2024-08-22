Рейтинг@Mail.ru
Украинского нациста Гунько объявили в международный розыск - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 22.08.2024 (обновлено: 20:16 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/genprokuratura-1967886849.html
Украинского нациста Гунько объявили в международный розыск
Украинского нациста Гунько объявили в международный розыск - РИА Новости, 22.08.2024
Украинского нациста Гунько объявили в международный розыск
Заочно обвиняемого в России украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку) объявили в международный розыск, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:37
2024-08-22T20:16
генеральная прокуратура рф
в мире
россия
канада
украина
джастин трюдо
владимир зеленский
ярослав хунка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_236:0:2369:1200_1920x0_80_0_0_b4bbd3890660ae873b20a3fc0dd4c547.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заочно обвиняемого в России украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку) объявили в международный розыск, сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры."Еще в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан. Однако зарубежные компетентные органы выдавать его отказались, нарушив принцип неотвратимости наказания. Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом, Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола", — говорится в заявлении.Как отметили в надзорном ведомстве, Россия направит запрос о выдаче Гунько при установлении его местонахождения на территории других государств.Чествование ветерана СС в КанадеВ конце сентября прошлого года Владимир Зеленский посетил канадский парламент. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе дивизии "Галичина". Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение этого человека в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, который впоследствии ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".Российская Генпрокуратура направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько, но власти страны отказали Москве, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
https://ria.ru/20240513/gunko-1945489194.html
https://ria.ru/20240319/gunko-1934345030.html
россия
канада
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_502:0:2102:1200_1920x0_80_0_0_21bf80a01cd6de131d9079f7b8a11585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генеральная прокуратура рф, в мире, россия, канада, украина, джастин трюдо, владимир зеленский, ярослав хунка, интерпол, белоруссия
Генеральная прокуратура РФ, В мире, Россия, Канада, Украина, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка, Интерпол, Белоруссия
Украинского нациста Гунько объявили в международный розыск

ГП РФ: украинского нациста Ярослава Гунько объявили в международный розыск

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Гунько (Хунка) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Гунько (Хунка) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Гунько (Хунка) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заочно обвиняемого в России украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку) объявили в международный розыск, сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.
"Еще в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан. Однако зарубежные компетентные органы выдавать его отказались, нарушив принцип неотвратимости наказания. Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом, Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола", — говорится в заявлении.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать Гунько
13 мая, 05:18
Как отметили в надзорном ведомстве, Россия направит запрос о выдаче Гунько при установлении его местонахождения на территории других государств.

Чествование ветерана СС в Канаде

В конце сентября прошлого года Владимир Зеленский посетил канадский парламент. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией.
Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе дивизии "Галичина". Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение этого человека в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, который впоследствии ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".
Российская Генпрокуратура направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько, но власти страны отказали Москве, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
СМИ: облсовет на Украине наградил бывшего эсэсовца Гунько почетным знаком
19 марта, 21:41
 
Генеральная прокуратура РФВ миреРоссияКанадаУкраинаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийЯрослав ХункаИнтерполБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала