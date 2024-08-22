https://ria.ru/20240822/genichesk-1967857142.html

В Геническе провели автопробег в честь Дня Государственного флага России

В Геническе провели автопробег в честь Дня Государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024

В Геническе провели автопробег в честь Дня Государственного флага России

Автопробег в честь Дня Государственного флага РФ прошел в Геническе Херсонской области, он завершился развёртыванием большого триколора, передаёт корреспондент... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:40

2024-08-22T17:40

2024-08-22T17:40

общество

россия

геническ

херсонская область

день государственного флага россии

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ГЕНИЧЕСК, 22 авг — РИА Новости. Автопробег в честь Дня Государственного флага РФ прошел в Геническе Херсонской области, он завершился развёртыванием большого триколора, передаёт корреспондент РИА Новости. День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Сотрудники министерства молодёжной политики Херсонской области совместно с АНО "Патриот" и общественными организациями региона провели автопробег с флагами РФ, который завершился развёртыванием триколора у памятника 127-й батарее Черноморского флота. Как передаёт корреспондент РИА Новости, в честь праздника в регионе проходят народные гуляния и патриотические акции. "Сегодня весь Геническ, вся Херсонская область в триколоре. Мы поздравляем всех с праздником! Россия – это наше будущее", — сказала участница акции от фонда "Защитники Отечества" Алёна Измаева. Один из участников автопробега отметил, что это мероприятие значимо, потому флаг России – это достоинство, которое нужно защищать и отстаивать.

https://ria.ru/20240822/flag-1967787972.html

россия

геническ

херсонская область

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Автопробег в Геническе по случаю Дня государственного флага В Геническе (Херсонская область) по случаю Дня государственного флага РФ прошел автопробег, который завершился развертыванием большого триколора, передает корреспондент РИА Новости 2024-08-22T17:40 true PT0M53S

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общество, россия, геническ, херсонская область , день государственного флага россии