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В Геническе провели автопробег в честь Дня Государственного флага России
В Геническе провели автопробег в честь Дня Государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024
В Геническе провели автопробег в честь Дня Государственного флага России
Автопробег в честь Дня Государственного флага РФ прошел в Геническе Херсонской области, он завершился развёртыванием большого триколора, передаёт корреспондент... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:40
2024-08-22T17:40
2024-08-22T17:40
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ГЕНИЧЕСК, 22 авг — РИА Новости. Автопробег в честь Дня Государственного флага РФ прошел в Геническе Херсонской области, он завершился развёртыванием большого триколора, передаёт корреспондент РИА Новости. День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Сотрудники министерства молодёжной политики Херсонской области совместно с АНО "Патриот" и общественными организациями региона провели автопробег с флагами РФ, который завершился развёртыванием триколора у памятника 127-й батарее Черноморского флота. Как передаёт корреспондент РИА Новости, в честь праздника в регионе проходят народные гуляния и патриотические акции. "Сегодня весь Геническ, вся Херсонская область в триколоре. Мы поздравляем всех с праздником! Россия – это наше будущее", — сказала участница акции от фонда "Защитники Отечества" Алёна Измаева. Один из участников автопробега отметил, что это мероприятие значимо, потому флаг России – это достоинство, которое нужно защищать и отстаивать.
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Автопробег в Геническе по случаю Дня государственного флага
В Геническе (Херсонская область) по случаю Дня государственного флага РФ прошел автопробег, который завершился развертыванием большого триколора, передает корреспондент РИА Новости
2024-08-22T17:40
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общество, россия, геническ, херсонская область , день государственного флага россии
Общество, Россия, Геническ, Херсонская область , День Государственного флага России
В Геническе провели автопробег в честь Дня Государственного флага России
В Херсонской области прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России
ГЕНИЧЕСК, 22 авг — РИА Новости. Автопробег в честь Дня Государственного флага РФ прошел в Геническе Херсонской области, он завершился развёртыванием большого триколора, передаёт корреспондент РИА Новости.
День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
Сотрудники министерства молодёжной политики Херсонской области совместно с АНО "Патриот" и общественными организациями региона провели автопробег с флагами РФ, который завершился развёртыванием триколора у памятника 127-й батарее Черноморского флота. Как передаёт корреспондент РИА Новости, в честь праздника в регионе проходят народные гуляния и патриотические акции.
"Сегодня весь Геническ, вся Херсонская область
в триколоре. Мы поздравляем всех с праздником! Россия – это наше будущее", — сказала участница акции от фонда "Защитники Отечества" Алёна Измаева.
Один из участников автопробега отметил, что это мероприятие значимо, потому флаг России – это достоинство, которое нужно защищать и отстаивать.