Рейтинг@Mail.ru
В Геническе провели автопробег в честь Дня Государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/genichesk-1967857142.html
В Геническе провели автопробег в честь Дня Государственного флага России
В Геническе провели автопробег в честь Дня Государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024
В Геническе провели автопробег в честь Дня Государственного флага России
Автопробег в честь Дня Государственного флага РФ прошел в Геническе Херсонской области, он завершился развёртыванием большого триколора, передаёт корреспондент... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:40
2024-08-22T17:40
общество
россия
геническ
херсонская область
день государственного флага россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967856545_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_976b8c3972b12e1012642a243cade3f9.jpg
ГЕНИЧЕСК, 22 авг — РИА Новости. Автопробег в честь Дня Государственного флага РФ прошел в Геническе Херсонской области, он завершился развёртыванием большого триколора, передаёт корреспондент РИА Новости. День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Сотрудники министерства молодёжной политики Херсонской области совместно с АНО "Патриот" и общественными организациями региона провели автопробег с флагами РФ, который завершился развёртыванием триколора у памятника 127-й батарее Черноморского флота. Как передаёт корреспондент РИА Новости, в честь праздника в регионе проходят народные гуляния и патриотические акции. "Сегодня весь Геническ, вся Херсонская область в триколоре. Мы поздравляем всех с праздником! Россия – это наше будущее", — сказала участница акции от фонда "Защитники Отечества" Алёна Измаева. Один из участников автопробега отметил, что это мероприятие значимо, потому флаг России – это достоинство, которое нужно защищать и отстаивать.
https://ria.ru/20240822/flag-1967787972.html
россия
геническ
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Автопробег в Геническе по случаю Дня государственного флага
В Геническе (Херсонская область) по случаю Дня государственного флага РФ прошел автопробег, который завершился развертыванием большого триколора, передает корреспондент РИА Новости
2024-08-22T17:40
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967856545_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf6c0a67ba871380a9b28c67afe49bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, геническ, херсонская область , день государственного флага россии
Общество, Россия, Геническ, Херсонская область , День Государственного флага России
В Геническе провели автопробег в честь Дня Государственного флага России

В Херсонской области прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 22 авг — РИА Новости. Автопробег в честь Дня Государственного флага РФ прошел в Геническе Херсонской области, он завершился развёртыванием большого триколора, передаёт корреспондент РИА Новости.
День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
Сотрудники министерства молодёжной политики Херсонской области совместно с АНО "Патриот" и общественными организациями региона провели автопробег с флагами РФ, который завершился развёртыванием триколора у памятника 127-й батарее Черноморского флота. Как передаёт корреспондент РИА Новости, в честь праздника в регионе проходят народные гуляния и патриотические акции.
"Сегодня весь Геническ, вся Херсонская область в триколоре. Мы поздравляем всех с праздником! Россия – это наше будущее", — сказала участница акции от фонда "Защитники Отечества" Алёна Измаева.
Один из участников автопробега отметил, что это мероприятие значимо, потому флаг России – это достоинство, которое нужно защищать и отстаивать.
Российский триколор впервые подняли на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День флага РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
На телебашнях в Запорожской и Херсонской областях подняли российский флаг
Вчера, 13:58
 
ОбществоРоссияГеническХерсонская областьДень Государственного флага России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала