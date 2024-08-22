https://ria.ru/20240822/genetika-1967848633.html

Видеомост Москва – Белгород – Сочи об инновациях в генетике

Видеомост Москва – Белгород – Сочи об инновациях в генетике - РИА Новости, 22.08.2024

Видеомост Москва – Белгород – Сочи об инновациях в генетике

28 августа в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста Москва – Белгород – Сочи на тему: "Инновационная генетика: исследования, образовательные программы и внедрение в производство".

2024-08-22T17:04

2024-08-22T17:04

2024-08-22T17:31

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Задать вопросУчастники в Москве:- руководитель Геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максим ПАТРУШЕВ;- генеральный директор ФКП "Ставропольская биофабрика" Александр ПИЛЬТЯЙ;- генеральный директор опытно-экспериментального завода "Владмива" Владимир ЧУЕВ;- председатель совета директоров ПАО "Артген биотех" Артур ИСАЕВ;- президент Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" Павел ТИТОВ;- председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей ЛИСОВ;- директор Объединенного центра генетических технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Алексей ДЕЙКИН.В Белгороде:- ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгения КАРЛОВСКАЯ;- сотрудники молодежной лаборатории генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии Белгородского государственного национального исследовательского университета.В Сочи:- молодые исследователи университета "Сириус".Генетические технологии играют важную роль в стратегии развития науки и высшего образования. В фокусе внимания ученых — здоровьесбережение, продуктовая и биологическая безопасность.Каковы основные тренды генетических исследований и образовательных программ в области генной терапии, виноградарства, создания животных-биореакторов и рекомбинантных вакцин для птицеводства? Как проходит интеграция высшего образования, науки и производства?Мероприятие организовано в рамках проекта "Научный Белгород" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Десятилетие науки и технологий.Аккредитация на мероприятие: accreditation@ria.ruВход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4Подробная информация на сайте пресс-центра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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