Видеомост Москва – Белгород – Сочи об инновациях в генетике
28 августа в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста Москва – Белгород – Сочи на тему: "Инновационная генетика: исследования, образовательные программы и внедрение в производство".
Участники в Москве:
- руководитель Геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максим ПАТРУШЕВ;
- генеральный директор ФКП "Ставропольская биофабрика" Александр ПИЛЬТЯЙ;
- генеральный директор опытно-экспериментального завода "Владмива" Владимир ЧУЕВ;
- председатель совета директоров ПАО "Артген биотех" Артур ИСАЕВ;
- президент Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" Павел ТИТОВ;
- председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей ЛИСОВ;
- директор Объединенного центра генетических технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Алексей ДЕЙКИН.
- руководитель Геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максим ПАТРУШЕВ;
- генеральный директор ФКП "Ставропольская биофабрика" Александр ПИЛЬТЯЙ;
- генеральный директор опытно-экспериментального завода "Владмива" Владимир ЧУЕВ;
- председатель совета директоров ПАО "Артген биотех" Артур ИСАЕВ;
- президент Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" Павел ТИТОВ;
- председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей ЛИСОВ;
- директор Объединенного центра генетических технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Алексей ДЕЙКИН.
В Белгороде:
- ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгения КАРЛОВСКАЯ;
- сотрудники молодежной лаборатории генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии Белгородского государственного национального исследовательского университета.
- ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгения КАРЛОВСКАЯ;
- сотрудники молодежной лаборатории генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии Белгородского государственного национального исследовательского университета.
В Сочи:
- молодые исследователи университета "Сириус".
- молодые исследователи университета "Сириус".
Генетические технологии играют важную роль в стратегии развития науки и высшего образования. В фокусе внимания ученых — здоровьесбережение, продуктовая и биологическая безопасность.
Каковы основные тренды генетических исследований и образовательных программ в области генной терапии, виноградарства, создания животных-биореакторов и рекомбинантных вакцин для птицеводства? Как проходит интеграция высшего образования, науки и производства?
Мероприятие организовано в рамках проекта "Научный Белгород" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Десятилетие науки и технологий.
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Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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