Рейтинг@Mail.ru
Видеомост Москва – Белгород – Сочи об инновациях в генетике - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 22.08.2024 (обновлено: 17:31 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/genetika-1967848633.html
Видеомост Москва – Белгород – Сочи об инновациях в генетике
Видеомост Москва – Белгород – Сочи об инновациях в генетике - РИА Новости, 22.08.2024
Видеомост Москва – Белгород – Сочи об инновациях в генетике
28 августа в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста Москва – Белгород – Сочи на тему: "Инновационная генетика: исследования, образовательные программы и внедрение в производство".
2024-08-22T17:04
2024-08-22T17:31
анонсы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1967848633.jpg?1724337072
Задать вопросУчастники в Москве:- руководитель Геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максим ПАТРУШЕВ;- генеральный директор ФКП "Ставропольская биофабрика" Александр ПИЛЬТЯЙ;- генеральный директор опытно-экспериментального завода "Владмива" Владимир ЧУЕВ;- председатель совета директоров ПАО "Артген биотех" Артур ИСАЕВ;- президент Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" Павел ТИТОВ;- председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей ЛИСОВ;- директор Объединенного центра генетических технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Алексей ДЕЙКИН.В Белгороде:- ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгения КАРЛОВСКАЯ;- сотрудники молодежной лаборатории генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии Белгородского государственного национального исследовательского университета.В Сочи:- молодые исследователи университета "Сириус".Генетические технологии играют важную роль в стратегии развития науки и высшего образования. В фокусе внимания ученых — здоровьесбережение, продуктовая и биологическая безопасность.Каковы основные тренды генетических исследований и образовательных программ в области генной терапии, виноградарства, создания животных-биореакторов и рекомбинантных вакцин для птицеводства? Как проходит интеграция высшего образования, науки и производства?Мероприятие организовано в рамках проекта "Научный Белгород" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Десятилетие науки и технологий.Аккредитация на мероприятие: accreditation@ria.ruВход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4Подробная информация на сайте пресс-центра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анонсы
Анонсы

Видеомост Москва – Белгород – Сочи об инновациях в генетике

Читать ria.ru в
28 августа в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста Москва – Белгород – Сочи на тему: "Инновационная генетика: исследования, образовательные программы и внедрение в производство".
Задать вопрос
Участники в Москве:
- руководитель Геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максим ПАТРУШЕВ;
- генеральный директор ФКП "Ставропольская биофабрика" Александр ПИЛЬТЯЙ;
- генеральный директор опытно-экспериментального завода "Владмива" Владимир ЧУЕВ;
- председатель совета директоров ПАО "Артген биотех" Артур ИСАЕВ;
- президент Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" Павел ТИТОВ;
- председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Сергей ЛИСОВ;
- директор Объединенного центра генетических технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Алексей ДЕЙКИН.
В Белгороде:
- ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгения КАРЛОВСКАЯ;
- сотрудники молодежной лаборатории генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии Белгородского государственного национального исследовательского университета.
В Сочи:
- молодые исследователи университета "Сириус".
Генетические технологии играют важную роль в стратегии развития науки и высшего образования. В фокусе внимания ученых — здоровьесбережение, продуктовая и биологическая безопасность.
Каковы основные тренды генетических исследований и образовательных программ в области генной терапии, виноградарства, создания животных-биореакторов и рекомбинантных вакцин для птицеводства? Как проходит интеграция высшего образования, науки и производства?
Мероприятие организовано в рамках проекта "Научный Белгород" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Десятилетие науки и технологий.
Аккредитация на мероприятие: accreditation@ria.ru
Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4
Подробная информация на сайте пресс-центра
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала