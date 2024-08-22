https://ria.ru/20240822/gazoprovod-1967785784.html

Завершена реконструкция газопровода высокого давления, питающего ТЭЦ-22

Завершена реконструкция газопровода высокого давления, питающего ТЭЦ-22 - РИА Новости, 22.08.2024

Завершена реконструкция газопровода высокого давления, питающего ТЭЦ-22

Реконструкция московского газопровода высокого давления, который питает ТЭЦ-22, завершена, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:50

2024-08-22T13:50

2024-08-22T13:50

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Реконструкция московского газопровода высокого давления, который питает ТЭЦ-22, завершена, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали трубопровод, питающий ТЭЦ-22 имени Серебряникова "Мосэнерго". Проект предусматривал перекладку стального газопровода высокого давления, которое сопоставимо с давлением воды на глубине более 120 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что модернизация инженерной сети началась в мае 2024 года по программе приведения отдельных элементов газораспределительной сети к единому стандарту надежности и безопасности. "Специалисты "Мосгаз" уже подключили трубопровод к газовой сети столицы, работы прошли без отключения потребителей от коммуникаций. Новый газопровод прослужит на благо города еще более 40 лет. До конца сентября предстоит благоустроить прилегающую территорию", - уточнили на сайте. ТЭЦ-22 расположена в городском округе Дзержинский Московской области. Электростанция обеспечивает электрической и тепловой энергией юго-восточные районы Москвы, Дзержинского и большую часть населенных пунктов городского округа Люберцы. ТЭЦ-22 снабжает технологическим паром Московский нефтеперерабатывающий завод и предприятия городского округа Люберцы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, дзержинский, люберцы, городское хозяйство москвы, мосэнерго, мосгаз