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Завершена реконструкция газопровода высокого давления, питающего ТЭЦ-22 - РИА Новости, 22.08.2024
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Завершена реконструкция газопровода высокого давления, питающего ТЭЦ-22
Завершена реконструкция газопровода высокого давления, питающего ТЭЦ-22 - РИА Новости, 22.08.2024
Завершена реконструкция газопровода высокого давления, питающего ТЭЦ-22
Реконструкция московского газопровода высокого давления, который питает ТЭЦ-22, завершена, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:50
2024-08-22T13:50
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москва
дзержинский
люберцы
городское хозяйство москвы
мосэнерго
мосгаз
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Реконструкция московского газопровода высокого давления, который питает ТЭЦ-22, завершена, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали трубопровод, питающий ТЭЦ-22 имени Серебряникова "Мосэнерго". Проект предусматривал перекладку стального газопровода высокого давления, которое сопоставимо с давлением воды на глубине более 120 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что модернизация инженерной сети началась в мае 2024 года по программе приведения отдельных элементов газораспределительной сети к единому стандарту надежности и безопасности. "Специалисты "Мосгаз" уже подключили трубопровод к газовой сети столицы, работы прошли без отключения потребителей от коммуникаций. Новый газопровод прослужит на благо города еще более 40 лет. До конца сентября предстоит благоустроить прилегающую территорию", - уточнили на сайте. ТЭЦ-22 расположена в городском округе Дзержинский Московской области. Электростанция обеспечивает электрической и тепловой энергией юго-восточные районы Москвы, Дзержинского и большую часть населенных пунктов городского округа Люберцы. ТЭЦ-22 снабжает технологическим паром Московский нефтеперерабатывающий завод и предприятия городского округа Люберцы.
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москва, дзержинский, люберцы, городское хозяйство москвы, мосэнерго, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Дзержинский, Люберцы, Городское хозяйство Москвы, Мосэнерго, Мосгаз

Завершена реконструкция газопровода высокого давления, питающего ТЭЦ-22

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Завершена реконструкция московского газопровода высокого давления, питающего ТЭЦ-22
Завершена реконструкция московского газопровода высокого давления, питающего ТЭЦ-22 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
Завершена реконструкция московского газопровода высокого давления, питающего ТЭЦ-22
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Реконструкция московского газопровода высокого давления, который питает ТЭЦ-22, завершена, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали трубопровод, питающий ТЭЦ-22 имени Серебряникова "Мосэнерго". Проект предусматривал перекладку стального газопровода высокого давления, которое сопоставимо с давлением воды на глубине более 120 метров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что модернизация инженерной сети началась в мае 2024 года по программе приведения отдельных элементов газораспределительной сети к единому стандарту надежности и безопасности.
"Специалисты "Мосгаз" уже подключили трубопровод к газовой сети столицы, работы прошли без отключения потребителей от коммуникаций. Новый газопровод прослужит на благо города еще более 40 лет. До конца сентября предстоит благоустроить прилегающую территорию", - уточнили на сайте.
ТЭЦ-22 расположена в городском округе Дзержинский Московской области. Электростанция обеспечивает электрической и тепловой энергией юго-восточные районы Москвы, Дзержинского и большую часть населенных пунктов городского округа Люберцы. ТЭЦ-22 снабжает технологическим паром Московский нефтеперерабатывающий завод и предприятия городского округа Люберцы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДзержинскийЛюберцыГородское хозяйство МосквыМосэнергоМосгаз
 
 
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